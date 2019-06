La médaille du mérite agricole décernée à Thérèse Nowak, ambassadrice des hortillonnages d’Amiens

Chaque jour, Thérèse cultive ses deux hectares de légumes dans les hortillonnages. / © C. Jean-Pierre

Portrait de Thérèse Nowak, ambassadrice des hortillonnages d'Amiens

Un reportage de Marie-Charlotte Perrier et Clément Jean-Pierre. Avec Thérèse et René Nowak.

"Il va falloir biner parce que malgré tout, l’herbe pousse très vite !". Equipée de sa binette, Thérèse Nowak emprunte une petite barque pour se rendre dans son jardin. En plein cœur des hortillonnages de Rivery, ses deux hectares de terrain attendent d’être chouchoutés. Radis, oignons, salades, fenouils et autres légumes prospèrent dans cette terre grasse et tourbeuse.Depuis 45 ans, Thérèse et son mari René cultivent ces parcelles fertiles. A 62 ans, l’hortillonne connue pour son bagout et son fort accent picard enchaîne les marchés amiénois pour vendre ses légumes à ses "t’chiots clients". Levée chaque matin à 5 heures, elle semble toujours aussi passionnée par son travail. "C’est la santé de travailler dans les hortillonnages ! s’exclame-t-elle en arrachant les mauvaises herbes dans sa parcelle de salades. C’est un métier très dur mais on l’aime. Et produire ces bons légumes, c’est que du bonheur".Fille de maraîcher, Thérèse est devenue au fil des années une personnalité emblématique des hortillonnages. Grâce à son franc-parler et à son naturel déconcertant (que vous pouvez découvrir dans le reportage ci-dessous), l’agricultrice a participé à de nombreuses émissions de télévision pour venter la beauté des marécages amiénois.Toutes ses années à bichonner les légumes ont fini par porter leurs fruits. Début juin, elle a reçu la médaille du mérite agricole, une récompense attribuée par le ministère de l'Agriculture. "J’étais très émue, j’en ai même pleuré !" reconnaît-elle, les yeux encore humides.Mais impossible de faire le portrait de Thérèse sans parler de son "t'chiot René", son mari, dont elle est inséparable. Ensemble, ils ont investi toutes leurs économies pour créer en 2017 le musée des hortillonnages, qui retrace l'histoire des maraîchers amiénois. "Au fond, elle l’a bien méritée sa médaille ! affirme René Nowak. En 2019, on peut dire que c’est la vedette des hortillonnages".Mariée depuis près de 40 ans, Thérèse n’a d’yeux que pour son René sans qui elle n’aurait jamais osé créer ce musée. "Je parle toujours de mon mari parce qu’on est à deux. Si on n’est pas à deux, on ne peut pas construire ce musée et faire tout ce travail. Là, on est un beau t’chiot couple !".Et surtout, ne leur parlez pas de retraite ! Ils comptent bien passer encore de longues années à cultiver ce jardin, façonné à leur image.