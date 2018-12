Des médecins du CHU d'Amiens se mettent dans la peau de malades grâce à une appli mobile

Application mobile se mettre dans la peau d'un malade

En France, 200 000 personnes sont atteintes d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), dont 25 000 dans la région Hauts-de-France. Ces maladies en progression constante, avec 30 nouveaux cas chaque jour, surtout chez les ados, entraînent des conséquences professionnelles et sociales très handicapantes. Pendant deux jours grâce à une application mobile, des professionnels de santé se sont mis dans la peau de malades.Cette application baptisée "In Their Shoes" : "dans leurs chaussures a été conçue aux Etats-Unis, et développée grâce à des patients experts.