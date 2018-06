Meghan Markle et le prince Harry attendus à Amiens le 8 août

Leur agenda peut encore changer. Mais pour le moment, la venue du nouveau couple princier de la famille royale britannique en Picardie est bien inscrite au calendrier de Harry et Meghan Markle.Les duc et duchesse du Sussex sont attendus le 8 août prochain à Amiens pour commémorer le centenaire de la bataille du même nom. Une information exclusive de nos confrères de France Bleu Picardie que nous avons pu faire confirmer.La cérémonie se déroulera en la cathédrale Notre-Dame d'Amiens à partir de 15h. Des représentants des gouvernements français, allemand, australien, canadien at américain devraient également y assister. Elle sera par ailleurs ouverte au public sur inscription préalable sur le site de la préfecture de la Somme. Dès clôture des inscriptions, une invitation strictement personnelle mentionnant le positionnement attribué (intérieur de la cathédrale ou parvis) sera transmise. Le nombre de places est limité. La clôture interviendra dès lors que le nombre de participants aura été atteint.

Il s'agira du premier voyage officiel du couple princier depuis leur mariage le 19 mai. Harry avait, quant à lui, accompagné son frère William et sa belle-soeur Kate à Thiepval le 1er juillet dernier. C'était à l'occasion du centenaire de la bataille de la Somme.