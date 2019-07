Menez l’enquête à l’école de magie du château de Rambures, dans la Somme

Menez l’enquête à l’école de magie du château de Rambures

Teaser du jeu d'enquête au Château de Rambures

Si vous attendez encore votre lettre de Poudlard, l’heure est venue de conjurer le sort. Du 26 au 28 juillet, le château de Rambures se transformera en école de magie sur le thème du célèbre sorcier à lunettes.Les Moldus curieux de mener l’enquête seront affublés dès leur arrivée d’une cape de sorcier et équipés d’une baguette magique interactive. Cette dernière leur permettra d’ouvrir des coffres et d’allumer des bougies, mais encore faudra-t-il réaliser le bon mouvement.En partenariat avec l’entreprise évènementielle GoPlay, le château de Rambures deviendra le théâtre d’un jeu d’enquête grandeur nature. "L’Académie de Magie a alerté le Ministère sur l’inquiétante disparition de deux de ses élèves de dernière année : Ashley Merchant et Marius Ailesvoeux" peut-on lire sur le site internet de l’évènement. Votre mission ? Découvrir la vérité sur cette disparition."Les visiteurs devront résoudre des énigmes, manipuler des objets et explorer les lieux. Toute la décoration a été pensée pour plonger les participants dans le monde des sorciers" précise Simon B., l’organisateur. Prix du billet : 30 euros pour deux heures de jeu.Au total, huit sessions d’enquête sont organisées du vendredi au dimanche. Selon les organisateurs, quelques places sont encore disponibles en ligne mais les 2/3 des billets sont déjà réservées.