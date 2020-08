Mercato - Amiens SC : le point sur les transferts

Le Mercato se termine exceptionnellement le 5 octobre, pour cause de pandémie mondiale. Pour attaquer cette nouvelle saison en Ligue 2, l'Amiens SC cherche à se renforcer et pallier les nombreux départs suite à la relégation. Vision d'ensemble des arrivées et des départs.

Cinq arrivées... pour le moment

De nombreux départs

Alors que les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 ont repris le week-end du 22 août, les clubs s'affairent encore à peaufiner leur recrutement. L'Amiens SC, relégué en deuxième division à la suite d'une saison qui n'a pas pu aller à son terme à cause de l'épidémie de Covid-19, s'active afin de pallier les nombreux départs.Dans cette première partie de mercato, l'Amiens SC a surtout cherché à renforcer sa défense, mêlant expérience et jeunesse.Exceptionnellement, le mercato est ouvert jusqu'au 5 octobre. Ce qui laisse encore plus d'un mois au club picard pour compléter son effectif. Avec un retour en Ligue 1 en vu.Du côté des départs, Luka Elsner doit composer avec la perte de nombreux cadres. Thomas Monconduit, un temps capitaine de l'ASC a posé ses valises en Bretagne, au FC Lorient , pour poursuivre son aventure en Ligue 1.Les doyens Mathieu Bodmer et Christophe Jallet vont aussi beaucoup manquer dans un effectif, qui aura besoin d'expérience pour espérer retrouver l'élite le plus vite possible.