Mercato : Arturo Calabresi rejoint Amiens

Cela faisait un peu plus d'un mois que l'Amiens SC cherchait un défenseur pour remplacer Emil Krafth, transféré début juillet à Newcastle en Angleterre. Avec l'arrivée d'Arturo Calabresi, prêté par le Bologne FC, ce pourrait être chose faite.L'Italien de 23 ans avait commencé sa carrière à l'AS Rome, où il n'avait pas réussi à trouver sa place. Prêté successivement à Livourne, Brescia, Spezia puis Foggia, il avait finalement rejoint le Bologne FC en 2018.Au sein du club italien, qui a terminé la saison précédente à la dixième position du classement de Serie A (la première ligue italienne), le jeune international avait joué 21 matchs et marqué un but. Cette année, il évoluera à l'Amiens SC, prêté pour une saison avec option d'achat.