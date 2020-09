Mercato : l’attaquant Stephen Odey arrive en prêt à l’Amiens SC

[Mercato]



✍ L'Amiens SC est fier d'annoncer l'arrivée de Stephen Odey !



L'attaquant Nigérian de 22 ans est prêté un an avec option d’achat par le @KRCGenkofficial.



Bienvenue Stephen ! #ASC #AllezAmiens ⚪⚫ pic.twitter.com/iU92U6IPQK — Amiens SC (@AmiensSC) September 11, 2020

Il était attendu, le voilà Picard. Du moins pour la saison 2020-2021 et plus si affinités. L’Amiens SC a dévoilé vendredi 11 septembre l’arrivée de l’attaquant belge Stephen Odey sous la forme d’un prêt avec option d’achat.Du haut de ses 22 ans, l’avant-centre nigérian a disputé 12 matches la saison passée avec Genk en première division belge et planté un but. D’après l’Equipe , Amiens s’est montré plus convaincant que Guingamp pour séduire sa future potentielle recrue.Cette arrivée devrait notamment compenser le départ attendu vers l'Angleterre de l'espoir français et ailier Ulrick Eneme Ella.