Mercato d'été 2019 : du mouvement dans les rangs de l'Amiens SC

Ce lundi 2 septembre se cloturait le mercato d'été après trois mois de tractations en sous-main, de rumeurs plus ou moins fondées et de bonnes opérations. L'occasion pour l'Amiens SC de réinventer son collectif : donner sa chance à la nouvelle génération et miser sur quelques joueurs aguerris pour affronter sa troisième saison au sein de l'élite française.De ce mercato, on retiendra avant tout l'arrivée très attendue de Gaël Kakuta, qui avait marqué les esprits amiénois lors de la saison 2017/2018, avant de rejoindre le Rayo Vallecano. La bonne opération financière vient d'Emil Krafth, racheté à Bologne et revendu à Newcastle dans la foulée pour un montant supérieur. Cette nouvelle saison devrait en outre laisser place aux jeunes talents avec plusieurs recrues issue du centre de formation de la maison.