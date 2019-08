Mercato : Gaël Kakuta (enfin) de retour à l'Amiens SC

📢 [ALERTE MERCATO]

Rendez-vous manqué en février

Débuts professionnels à Chelsea

Chouchou du public

Il avait illuminé la saison 2017/2018 de l'Amiens SC : Gaël Kakuta est de retour au sein du onze Samarien pour la troisième saison consécutive du club en Ligue 1. Au terme de longues négociations, le joueur natif de Lille, qui évoluait la saison dernière au Rayo Vallecano, retrouvera le championnat français le 10 août prochain.Engagé depuis une saison auprès du Rayo Vallecano, Gaël Kakuta avait failli revenir à Amiens en février 2019. Mais un problème de timing avait fait échouer son transfert, au grand dam du joueur, comme du public picard. Il y a une semaine, en match de préparation, le divorce avec le club madrilène semblait tout à fait consumé : à la suite d'une altercation avec son entraîneur, Paco Jémez, le Français se faisait exclure du groupe.Depuis, les rumeurs allaient bon train. S'il apparaissait impossible que le joueur reste à Madrid, sa destination demeurait incertaine. Également approché par le FC Metz, Gaël Kakuta avait finalement été aperçu à Amiens, confirmant les négociations en cours au sujet de son transfert. Ce jeudi 8 août, le club a confirmé l'acquisition du milieu offensif pour 3 millions d'euros.Après un début au RC Lens, où il a passé son enfance, Gaël Kakuta rejoint Chelsea alors qu'il n'a que 16 ans. D'abord intégré à la réserve, il fait ses débuts à Stamford Bridge en janvier 2009 avant une blessure qui l'éloignera des pelouses pendant près de huit mois. À son retour, il deviendra le plus jeune joueur du club à être titularisé en Ligue des champions.S'en suit alors une longue période pendant laquelle le milieu offensif est prêté à différents club. D'abord à Fulham, puis Bolton, suivi de Dijon, un passage en Eredivisie à Arnhem, en Italie à la Lazio avant de rejoindre une première fois le Rayo Vallecano. Au terme de cette tournée européenne, il se sépare en 2015 de Chelsea et signe à Seville pour une petite saison. Il découvre Amiens en 2017 pour la première saison du club au sein de l'élite française, où il marquera six buts. Mais l'idylle est de courte durée et Gaël Kakuta retrouve le Rayo Vallecano dès la fin de la saison.C'est pourtant bien à Amiens que le joueur semble vouloir poursuivre son histoire. Lors de la saison 2017/2018, il avait su séduire le public amiénois qui accueille aujourd'hui son arrivée avec joie et espoir. Gaël Kakuta retrouvera ainsi les pelouses françaises le 10 août, lors d'un déplacement à Nice pour le compte de la première journée de ligue 1.