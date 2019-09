La mère de l'enfant mordu par un American Staff à Amiens Nord porte plainte

Deux chiens sans laisse

Appel à témoins et plainte

[ APPEL À TÉMOINS ] pic.twitter.com/bLJybV14Qh — Police nationale 80 (@PoliceNat80) September 6, 2019

"Avec son problème de coeur, j'ai cru que mon fils allait mourir". Deux jours après l'accident, la mère de Fadil est toujours aussi émue. Une émotion mêlée de colère. Car les choses auraient pu être plus graves.Mercredi en début d'après-midi, son fils Fadil, 7 ans, joue avec des copains sur un parking au pied des immeubles de la rue Fafet à Amiens Nord. Deux chiens, sans laisse, s'approchent du groupe d'enfants. Fadil veut caresser l'un d'eux, un berger allemand. C'est alors que le deuxième chien, apparemment un American Staff, lui saute dessus et le mord sauvagement au visage, au bras, à une jambe et à l'abdomen."Ils étaient tout seuls, explique le petit garçon. Tout seuls et pas attachés. Ils ont traversé tout seuls vers nous et celui qui les promenait était encore de l'autre côté." Les chiens et leur propriétaire n'ont pas été identifiés et sont toujours recherchés par la police.Elle a d'ailleurs lancé un appel à témoins ce jour pour les retrouver :Si Fadil a été blessé de manière superficiel, sa mère a néanmoins décidé de porter plainte. Elle a reçu le soutien de Brigitte Fouré, maire d'Amiens, qui l'a appelée personnellement.Le petit garçon est quant à lui encore traumatisé par cette attaque au point de refuser retourner jouer dehors avec ses copains.