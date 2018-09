Pour mesure de précaution, L'EFS de Picardie renvoie 5 machines pour le don de plasma

"C'est une mesure de précaution dans l'attente des expertises" diligentées par l'Agence du médicament ANSM, a indiqué à l'AFP le Dr Sylvie Gross, directrice médicale de l'Établissement français du sang (EFS).



Mercredi dernier, 300 machines de la société américaine Haemonetics utilisées dans le don de plasma ont été retirées des centres de l'Etablissement Français du Sang de toute la France. Constituant la moitié du parc français, elles étaient accusées de faire courir des risques toxiques aux donneurs.

5 machines en Picardie

Au centre de l'Etablissement Français du Sang de Picardie, basé à Amiens, les 5 machines de cette marque ont été renvoyées au siège de l'EFS dès le lendemain de cette décision. Même si aucun incident n'a jamais été rapporté en Picardie, c'est le principe de précaution qui a prévalu. N'ayant pas d'autres machines spécifiques pour le don de plasma, l'EFS de Picardie ne peut pour le moment pas prélever selon la technique de l'aphérèse. Cette technique de prélèvement du plasma sanguin consiste à extraire le sang du donneur bénévole, en isoler le plasma, et lui réinjecter le reste du sang.



"Mais ont peut toujours donner son plasma, précise-t-on à l'EFS Picardie. Les personnes qui avaient pris rendez-vous dans les jour sà venir pour cela ont été contactées et averties que ça allait se faire via un don total de sang". Même chose pour le don de globules rouges et de plaquettes.

Pour donner son plasma en Picardie



Et il en sera ainsi jusqu'à ce que le Siège fournisse de nouvelles installations. Le parc doit en effet être entièrement renouveler avec d'autres machines.



Cette décision, qui a pris effet mercredi, fait suite "à la survenue de plusieurs signalements de matériovigilance portant sur ces dispositifs de prélèvements sanguins", a indiqué l'Agence du médicament ANSM.

Un incident à Tarbes

L'un de ces incidents a eu lieu lors d'un don à Tarbes et a été signalé le 26 août par l'EFS : une "multitude de particules noires visibles à l'oeil nu" avaient été observées à l'intérieur de la machine et de la poche de plasma, "de quantité, de taille et d'aspect inhabituels", selon le texte de la décision de suspension prise par l'ANSM. Un autre incident, dont le lieu n'est pas précisé, a été déclaré lundi 11 septembre.



Ces particules sont en cours d'analyse, a précisé l'ANSM à l'AFP. "Ces incidents n'ont pas eu de conséquence sur les donneurs", assure l'EFS. Ce qu' a confirmé la ministre de la Santé Agnès Buzyn vendredi.



Le 23 mai, trois lanceurs d'alerte ont déposé plainte auprès du pôle santé publique du tribunal de grande instance de Paris, pour "mise en danger de la vie d'autrui", "tromperie aggravée", et non-mise en oeuvre d'une procédure de retrait et de rappel de produits de santé.



Les plaignants affirment que les donneurs bénévoles risquent d'être exposés à des composants cancérogènes ou mutagènes en raison de dysfonctionnements de ces dispositifs de prélèvement. Les joints des bols de prélèvement seraient sujets à une usure anormale, aggravée par les vibrations de l'appareil. Ils affirment que l'usure de ces joints provoque l'introduction dans le sang ou le plasma de micro ou nanoparticules de composants cancérogènes ou mutagènes, les résines phénol-formaldéhyde et le trioxyde d'aluminium.