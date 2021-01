Meurtre de Mathéo à Amiens : l'hommage au jeune homme bouleversé après la libération d'un suspect

Un rassemblement était organisé ce samedi 30 janvier, un an après l'enterrement de Mathéo Pégard, poignardé dans le quartier d'Etouvie. Un hommage troublé alors que l'un des suspects a été remis en liberté ce vendredi. Il s'en est vanté sur les réseaux sociaux, se baladant sur les lieux du drame.

Les proches de Mathéo Pégard sont partagés entre chagrin, écoeurement et une colère profonde. Ce samedi 30 janvier, ils rendaient hommage au jeune homme poignardé dans le quartier d'Etouvie à Amiens, et enterré il y a un an jour pour jour.

Un anniversaire d'autant plus douloureux que l'un ses suspects a été remis en liberté ce vendredi. Il s'est ensuite baladé sur les lieux du drame, dans le quartier où vit encore tout l'entourage de Mathéo. Sur les réseaux sociaux, il publie des photos s'affichant avec "le V de la Victoire", selon les avocats des parties civiles. "C'est un dégoût total !"

Libéré, mais toujours mis en examen

Le suspect a pu être libéré au terme d'un mandat de dépôt d'un an, que le juge des libertés et de la détention n'a pas renouvelé. Une décision légale que ne conteste pas Djamila Berriah, l'une des avocates des parties civiles. Mais elle regrette un cadre juridique qui n'est "visiblement pas respecté". Car l'individu reste mis en examen dans le cadre de l'enquête.

"Il est anormal qu'il se retrouve sur les lieux du crime, à quelques mètres de la famille de Mathéo, de ses amis, des témoins", s'indigne Djamila Berriah, qui indique avoir immédiatement alerté les autorités judiciaires et policières.

Les avocats appellent au calme

Cet acte est reçu comme une provocation pour les proches de Mathéo, avec pour certains l'envie d'en découdre. L'avocate redoute des représailles et tient à freiner tout désir de vengeance.

"Nous vous demandons solennellement à tous, qu'il n'y ait pas d'incident, de problème avec cet individu, a-t-elle déclaré lors de l'hommage ce samedi. La police, la justice va s'en charger. Il n'est pas question de venger, de casser la figure, de tuer. Sinon on va se rentrouver avec des conséquenes encore plus dramatiques que celles du décès de Mathéo. "

Tué pour rien



Mathéo, 19 ans, a été tué à coups de couteaux le 26 janvier 2020, par erreur. Un matin aux alentours de 5 heures, alors qu'il stationnait en voiture place de Bretagne avec son frère aîné, ils ont été pris pour cible par une dizaine d'individu, à cause de leur plaque d'immatriculation qui indiquait 75.

La même nuit, une bande de jeunes s'étaient introduits dans un appartement et perturbé la fête qui y avait lieu en commettant des violences, à la recherche de Parisiens. Si son frère a réussi à s'enfuir, Mathéo, lui n'a pas eu cette chance. Deux jous plus tard, quatre personnes âgées de 18 à 24 ans été interpellées.