Meurtre de Noémie à Amiens : une reconstitution du drame

Pendant plusieurs heures, l'ex-compagnon a expliqué sa version des faits au cours de la reconstitution effectuée ce mardi après-midi chemin du Réservoir à Amiens, là où le corps dea été retrouvé en novembre 2017. Mis en examen pour assassinat, il explique que leur discussion s'est envenimée. "Il l’a suivie, relate, avocate de la famille de la victime. Ils ont marché un moment côte à côte. A un moment donné, ils se sont arrêtés. Il l’a bousculée, il prétend qu’elle l’a bousculé. Il a arraché son manteau et le sac à main est parti. Il a sorti de sa poche le cutter."Lorsqu'il s'est aperçu du décès, l'homme raconte qu'il a déplacé le corps avant de le recouvrir de broussailles. Pour la famille de la victime, cette reconstitution doit permettre d'établir ces faits comme aggravants. Ils ne croient pas à la thèse de coup de sang et sont persuadés qu'il y a eu préméditation. « S’il avait ce cutter dans les mains, c’était pour faire quoi ? », s'interroge, belle-mère de Noémie. La jeune femme, âgée de 30 ans, avait quitté son conjoint et porté plainte deux fois pour violences conjugales. Son ex-compagnon avait l'interdiction de l'approcher.