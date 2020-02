Meurtre de Noémie Feuilloy : dernier jour du procès, verdict en fin de journée

Diego Monvoisin, un homme jaloux et paranoïaque

Au bout de trois jours d'audience, les jurés devraient rendre leur verdict ce mercredi 5 février dans le procès de Diego Monvoisin.Il est accusé d'avoir tué son ex-concubine Noémie Feuilloy le 13 novembre 2017. La jeune femme a été lacérée de plusieurs coups de cutter dans un buisson à Amiens.Dans sa plaidoirie, la partie civile dépeint Diego Monvoisin comme un homme jaloux, obsessionnel et paranoïaque. Maître Annick Darras parle d'emprise sur la jeune femme au quotidien. L'avocate salue le courage de Noémie Feuilloy d'avoir osé porter plainte par trois fois entre septembre 2017 et le soir du crime, et se demande si tout a été fait du côté de la justice pour protéger Noémie de son ex-concubin. Elle estime que l'accusé aurait dû être convoqué beaucoup plus tôt pour que le drame n'arrive pas.Diego Monvoisin nie toutes les accusations de viol et de harcèlement durant l'été 2017. Durant son procès l'accusé semble être impassible. Maître Darras espère que le verdict sera à la hauteur des fléaux que sont les féminicides. 117 c'est le nombre des victimes de féminicides en 2017.A la mi-journée, l'avocate générale a requis 30 ans de réclusion.