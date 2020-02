Meurtre de Noémie Feuilloy : son ex-compagnon condamné à 30 ans de réclusion criminelle

À l'issue de trois jours de procès, dans lequel ils ont découvert les blessures infligées à Noémie Feuilloy, et écouté les détails du calvaire qu'elle a vécu le 13 novembre 2017, les jurés ont déclaré son ex-compagnon coupable et retenu la préméditation du geste.Plus tôt dans la journée, l'avocate générale, convaincue que Diego Monvoisin avait bien l'intention de tuer son ex-compagne lorsqu'il l'a entrainée dans un chemin sombre et escarpée pour l'agresser à coups de cutter, avait demandé à ce qu'il soit condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Après quelques heures de débat, les jurés ont suivi ses réquisitions.À l'annonce du verdict, un silence pesant s'est d'abord installé dans la salle d'audience. Même l'avocate de la partie civile semble surprise de la lourdeur de la peine. Des applaudissements ont ensuite commencé à se faire entendre, rapidement calmés par la présidente du tribunal.À l'heure où les féminicides sont de plus en plus médiatisés, cette peine est un signal fort envoyé par la justice. Noémie Feuilloy fait partie des 128 femmes tuées en 2017 par leur conjoint ou leur ex.