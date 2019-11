Minicipales 2020 à Amiens : le soutien de LREM “suit son cours” selon la maire sortante Brigitte Fouré

Une nouvelle couleuvre à avaler pour Barbara Pompili

Le duo Fourré-Geste reconduit

Dans l'arrière salle du café Le Tassigny à Amiens, la maire Brigitte Fouré (UDI) présente son équipe de campagne pour les élections municipales de 2020. A sa droite, son directeur de campagne Alain Bacro. Animateur du Grand Débat National à Amiens, ancien directeur général des services d'Amiens Métropole et ex-élu à Saint-Fuscien, il s'engage derrière la candidate qui "rassemble le plus" selon lui.A sa gauche, son directeur de campagne adjoint Fabien Hecquet, responsable des réseaux sociaux et des relations avec la presse. Brigitte Fouré profite de ce rendez-vous avec les médias pour se réafirmer dans sa quête d'investiture La République En Marche (LREM) : "le moment venu LREM se prononcera. Pour le moment, ça suit son cours."Bien qu'elle n'ait pas encore le soutien officiel de LREM, la maire sortante entend bien s'appuyer sur le parti présidentiel pour constituer sa liste. "Depuis le début, je dis que je souhaite un large rassemblement, comme en 2014. La liste réunira à la fois LR, UDI, LREM et le Modem" précise-t-elle, en insistant bien sur le nom du parti d'Emmanuel Macron.Un soutien qui ferait un peu tâche dans le paysage politique amiénois. Ici, LREM, c'est Barbara Pompili, députée LREM de la Somme et inscrite sur la liste Amiens en Couleurs. Contactée dans l'après-midi par téléphone, l'élue répond aux déclarations de Brigtte Fouré : "J’étais au courant d’un accord national pour des municipales entre LREM et l’UDI. Pour moi, ça n’avait pas beaucoup de sens et ça ne collait pas à ce qui se passe au niveau local, avec la réalité du terrain." Elle essaye de tourner la situation en dérision. " Je continue avec Amiens en couleur. Et on va pousser le ridicule de la situation jusqu’au bout : je continue à faire partie de La République en marche.". Avant de rappeler qu'à ce jour, le bureau exécutif de LREM n'a toujours pas pris de décision.Mais une investiture d'une liste concurrente par son propre parti serait une déconvenue supplémentaire pour Barbara Pompili. Pressentie au ministère de l'écologie après la démission de François de Rugy, le gouvernement lui avait préféré Elisabeth Borne. Elle avait également vu la présidence de l'Assemblée Nationale lui passer sous le nez, encore une fois pour succéder à De Rugy après la démission de Nicolas Hulot.​​​​​Outre la course à l'investiture LREM, Brigitte Fouré est revenue sur ses alliances passées et sur le duo qu'elle forme avec l'actuel président de la Métropole d'Amiens Alain Geste. "On avait passé un accord avec Alain Geste en 2013. Il a été respecté, il s'est bien passé. Il va de soit que cet accord sera reconduit". La maire sortante annonce également que le lancement officiel de sa campagne se fera à la mi-janvier en même temps que la présentation de sa liste.. Elle a aussi révélé la localisation de son local de campagne "Il sera juste en face du Tassigny, à l'angle avec la rue Frédéric Petit, dans un ancien local commerical" précise-t-elle. Les permancances commençeront début 2020.