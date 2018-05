Mondial 2018 : les joueurs d'Amiens qui iront en Russie

Quelle fierté de faire partie de la liste des 23 joueurs pour participer à la @FIFAWorldCup !! Merci à mon club @AmiensSC à mes coéquipiers mais aussi aux fans #focus #CDM #Senegal https://t.co/1URkV6cbnK — Moussa Konate (@konatemoussap) 17 mai 2018

Félicitation à notre plus ancien joueur, Oualid El Hajjam, pour sa place de réserviste dans l'équipe du Maroc en vue de la Coupe du Monde 2018 ! pic.twitter.com/4mviU4oqQm — Amiens SC (@AmiensSC) 18 mai 2018

Nzonzi retenu par Didier Deschamps

Steven Nzonzi, formé à Amiens, ira en Russie avec l’@equipedefrance !

Félicitations Steven pic.twitter.com/u26nJuJwpO — Amiens SC (@AmiensSC) 17 mai 2018

Très fier d’être sélectionné pour la coupe du monde! Une immense fierté de représenter mon pays pour cette grande compétition! #FiersDetreBleus pic.twitter.com/RY3B63SFX8 — Steven Nzonzi (@iamnzonzi15) 17 mai 2018

La Coupe du monde 2018 de football approche. En attendant le coup d'envoi le jeudi 14 juin, avec un match Russie – Arabie Saoudite, les pays participant dévoilent peu à peu leurs listes de joueurs.C'est ainsi que le Sénégal a annoncé que le joueur de l'ASC Moussa Konaté irait en Russie. L'attaquant s'est réjoui de cette nouvelle sur Twitter, remerciant ses fans et son club. Quart de finaliste en 2002, le Sénégal, versé dans la groupe H, débutera son tournoi contre la Pologne le 19 juin, avant de jouer contre le Japon (24) et la Colombie (le 28).Autre joueur amiénois à s'envoler pour la Russie : Oualid El Hajjam, retenu comme réserviste dans l'équipe du Maroc. Le Maroc évoluera lors de ce Mondial dans le groupe B avec l'Espagne, le Portugal et l'Iran. Sa dernière participation dans une Coupe du Monde remonte à 1998.Quid de l'équipe de France ? Pas de joueurs actuels sélectionnés par Didier Deschamps , mais un ancien tout de même : Steven Nzonzi, formé à Amiens entre 2007 et 2009. La sélection de Nzonzi, qui évolue à Séville depuis 2015, est une surprise : à 29 ans, il n'a en effet joué que 70 minutes en sélection française, lors de deux rencontres amicales.