Un montage à partir d'un documentaire de France 3 sur Macron fait le buzz

Le mari, l'épouse et l'amant

Brigitte Auzière, André-Louis Auzière (son mari) et son amant Emmanuel Macron, jeune lycéen... sur la même photo. Le cliché a suscité des centaines de réactions lorsqu'elle a été postée, le 22 juillet 2017, par TweetBuzz.Depuis, la photo est entrée dans la postérité. Elle a même été nommée Le mari, l'épouse et l'amant.Sauf qu'elle est montée de toute pièce. La cellule de fact-checking (vérification de faits) de Libération a démontré que la fameuse photo estIl a suffi d'une rapidepour trouver le cliché d'origine. Il est issu d'un documentaire sur Macron, La stratégie du météore, diffusé sur France 3 en novembre 2016.Le visage de la femme figurant en dessous Brigitte Macron (Auzière à l'époque) a été. D'ailleurs, c'est une photo du même documentaire qui a servi à faire le montage.Sauf que sur cette photo, Emmanuel Macron... Or c'est au lycée La Providence d'Amiens que le président a rencontré sa femme, alors professeure de français.Pour finir, il s'avère queC'est en contactant le député LFI de la Somme François Ruffin que Libération a pu vérifier cette information. Pour lui, il s'agit d'un certain M. Hugot, prof de français à l'époque. Information confirmée par le lycée : il s'agit bien de Claude Hugot, aujourd'hui retraité.Moralité de l'histoire : les Fake News ont de beaux jours devant elles... Mais les journalistes veillent !