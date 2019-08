Amiens : mort d'un homme poignardé près du jardin des plantes

La place Kruger, à Amiens, près de laquelle les faits se sont déroulés. / © P. Potentier / FTV

Dans la nuit du 26 au 27 août, un homme de 23 ans a été tué à Amiens, à proximité de la place Kruger, lors d'une altercation violente entre plusieurs individus, alcoolisés pour certains d'entre eux. Les faits se sont déroulés peu après minuit : la victime a reçu un coup de couteau dans le thorax, au niveau du cœur, et a succombé à ses blessures.Trois personnes ont été placées en garde à vue : l'auteur présumé des faits, un homme de 40 ans, pour assassinat, ainsi que deux autres hommes, âgés de 20 et 36 ans, pour violences aggravées.La sureté départementale du commissariat d'Amiens a été saisi dans le cadre de l'enquête, sous la direction du parquet. Les investigations visent désormais à déterminer l'origine et le déroulement des faits. Pour ce faire, la police va procéder à l'audition des protagonistes et témoins présents sur les lieux.Le magistrat du parquet de permanence, le directeur départemental de la sécurité publique et le médecin légiste se sont rendus sur place cette nuit. Une autopsie a par ailleurs été demandée, elle devrait avoir lieu demain.