Mort de Pal Benko, grand maître des échecs natif d'Amiens

Le monde des échecs en deuil. Le Grand-Maître américain d'origine hongroise et né en France, à Amiens en 1928, Pal Benko, éponyme inventeur du gambit et compositeur d'études renommé est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé son amie Susan Polgar. pic.twitter.com/s5WFxCLyCT — chess24fr (@chess24fr) August 26, 2019

France, Hongrie, et États-Unis

Our sincere condolences to the family and the whole chess community. Pal Benko will forever remain a legend of our game. https://t.co/QzLQS58Zw5 — International Chess Federation (@FIDE_chess) August 26, 2019

Deux figures à son nom

Rest in peace to 91-year-old chess grandmaster Pal Benko, who survived a year and a half in a concentration camp to become a great master of the endgame. #chess pic.twitter.com/KOaoGcG25p — Michael Tisserand (@m_tisserand) August 26, 2019

Quasi inconnu du grand public, il était une sommité dans le monde des échecs : Pal Benko, grand maître de la discipline natif d'Amiens est décédé ce lundi 26 août à l'âge de 91 ans. D'origine hongroise, le virtuose comptait de nombreux titres à son palmarès. Le monde des échecs pleure ce soir sa disparition.Né en France, à Amiens, il avait grandi en Hongrie, dont il devenait le champion à 20 ans. En 1958, il émigrait finalement aux États-Unis et obtenait la disctintion de grand maître de la Fédération internationale des échecs (FIDE), le plus haut titre possible après celui de champion du monde.Il comptait à son actif deux participations, en 1959 et 1962, au tournoi des candidats, l'ultime épreuve de sélection pour déterminer celui qui dispute au champion du monde son titre. Il avait ensuite remporté huit fois l'open des États-Unis, une fois celui du Canada et trois fois le tournoi Costa del Sol.La postérité retiendra de Pal Benko deux ouvertures qui portent son nom : le gambit Benko et l'ouverture Benko, qu'il a étrennées aux cours des années 1960. Les afficionados des échecs retiendront aussi son engagement en tant qu'ami et partenaire de jeu de Bobby Fischer, quadruple champion du monde entre 1972 et 1975.En plus d'être un compétiteur respectée de la communauté des joueurs d'échecs, il était également reconnu pour son expertise, composait régulièrement des problèmes et a écrit plusieurs ouvrages sur sa discipline, en même temps qu'il rédigeait de nombreux articles dans des revues spécialisées. Ses parties restent aujourd'hui encore étudiées par les spécialistes.