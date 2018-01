Mort d'une patiente à l'hôpital Pinel d'Amiens: l'infirmière relaxée

Les juges n'ont pas reconnu Angélique, infirmière de 33 ans à l'hôpital Pinel d'Amiens, coupable d'homicide involontaire par négligence. Elle était accusée d'avoir causée la mort d'une patiente handicapée mentale et physique en août 2009. Celle-ci avait été retrouvée sans vie dans son bain, noyée et ébouillantée alors que la soignante s'était absentée.Le tribunal correctionnel d'Amiens l'a relaxée après une audience qui a duré toute la journée.L'infirmière a toujours affirmé qu'elle n'avait quitté la sale de bain que pendant 15 minutes et que la patiente était dans son fauteuil roulant. L'eau était par ailleurs à 37 degrés et non à 50 degrés comme cela avait été constaté après le décès.Selon la défense, c'est un dysfonctionnement du mitigeur qui explique que la patiente ait été ébouillantée.