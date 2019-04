Mort d'une patiente à l'hôpital Pinel d'Amiens : l'infirmière relaxée à nouveau en appel

10 ans de procédure

La cour d'appel a confirmé la relaxe de l'infirmière de l'hôpital Pinel à Amiens accusée homicide involontaire par négligence. Alors qu'elle préparait le bain thérapeutique d'une patiente, l'infirmière s'était absentée durant une dizaine de minutes. Lorsqu'elle est revenue, elle a trouvé la patiente handicapée mentale et physique dans son bain, noyée et ébouillantée. Le mitigeur défectueux était réglé à la mauvaise température.Après dix ans de procédure, c'est un soulagement pour Angélique, très émue : "Il n'y a pas de mots pour dire ce que j'ai vécu pendant 10 ans, je crois que ma sanction, je l'ai eu et je pense que cette relaxe est méritée par rapport à tout ce que j'ai vécu, à tout ce que mes filles et mon mari ont vécu". Elle va pouvoir "souffler" sans pour autant "oublier ce qu'il s'est passé" souligne-t-elle.Le jour des faits, elle se trouvait seule avec 18 patients. "Et à l'heure actuelle, c'est toujours les mêmes conditions de travail voire même pire", alerte cette dernière.