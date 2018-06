Les motards vont bloquer la rocade d'Amiens samedi après-midi

Les autoroutes A16 et A29 bloquées

Des automobilistes également mobilisés



Si vous avez prévu de prendre la rocade d'Amiens ce samedi à partir de 14h, oubliez tout de suite !! Les Fédérations des motards en colère de la Somme et de l'Aisne s'associent pour bloquer cet axe de circulation dans les deux sens à hauteur des échangeurs du centre commercial de Glisy.Au total, entre 800 et un millier de motards en colère empêcheront les automobilistes de passer jusqu'à environ 16h. Une mobilisation nationale à l'appel de la Fédération française des motards en colère :Une belle pagaille en perspective : à cet endroit se situent les entrées et sorties des autoroutes A16 et A29. Les motards de la Somme et de l'Aisne manifestent leur mécontentement contre le passage de toutes les routes départementales à 80 km/h.Mais c'est surtout l'arrivée de plusieurs centaines de radars privés dans toute la France qui cristallise leur colère : dès le 1er juillet, des véhicules banalisés équipés de radars embarqués vont sillonner les routes françaises. Leur gestion a été confiée à des entreprises privées."On s'attaque au dossier sécurité routière par le côté répressif et pour faire de l'argent : la sécurité routière aujourd'hui c'est un tiroir caisse, s'emporte Philippe Leduncq, président de la FFMC Somme . Le Premier ministre veut faire 2 milliards d'euros de PV d'ici la fin de l'année. On n'a jamais été invités dans le débat. Nous, des solutions, on en a. Il faut agir sur le comportement avec de la formation dès le plus jeune ou insister sur le partage de la route par exemple. Il faudrait aussi remettre en état des infrastructures routières. Donc s'il faut entrer dans le dur, on va entrer dans le dur. Parce que ce n'est pas le passage à 80 km/h qui fera la différence dans un accident avec un téléphone au volant".En mars dernier, ils étaient plusieurs centaines également à s'être donné rendez-vous devant la gare d'Amiens pour les mêmes raisons :De leur côté, les motards en colère de l'Oise retrouveront leurs homologues d'autres régions à Vincennes. Ils ont prévu, quant à eux, de bloquer le périphérique parisien. Le rendez-vous est fixé à 12h à la gare routière de Senlis.Ils seront accompagnés de simples automobilistes, réunis autour du groupe Facebook contre la limitation a 80 groupe Oise . Une page animée par Grégory Vasseur qui n'est pas motard : "Je n'étais pas contre la limitation à 80 km/h. Mais pas généralisée. Il fallait qu'elle soit plus ciblée sur des routes vraiment dangereuses. Et laisser le soin aux élus locaux de désigner les endroits qui auraient été limités à 80 km/h".