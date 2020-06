Municipales 2020 à Amiens - Brigitte Fouré réélue

900 voix d'écart au 1er tour

Brigitte Fouré (UDI) est réélue maire d'Amiens avec 45,79% des suffrages lors du second tour des municipales 2020.La maire sortante d'Amiens est suivie par la liste de Julien Pradat (Union de la Gauche) "Amiens, c'est l'tien" qui affiche 35,95% des suffrages exprimés. Le troisième candidat en lice pour ce second tour, Renaud Deschamps (DVC), à la tête de la liste "Amiens au cœur", obtient 18,25% des voix, toujours selon les premières estimations.Des résultats à mettre en perspective avec le taux de participation à Amiens : pour ce second tour des municipales 2020, la participation est de 30,63%. Au premier tour, elle était de 32,4%.L’abstention record du premier tour ne permettait pas non plus de dessiner de tendances claires sur l’issue du scrutin de ce 28 juin. L'écart en nombre de voix était si faible - 900 voix - entre les deux candidats arrivés en tête que Brigitte Fouré et Julien Pradat étaient dans un mouchoir de poche. Un écart qui semble s'être un peu plus creusé ce dimanche 28 juin.La maire sortante d'Amiens recueillait 29,8% des voix et le candidat de la liste d'Union de la gauche, 25,5%. Seules 900 voix les séparaient.Le 15 mars dernier, la grande gagnante du premier tour à Amiens, c'était déjà l'abstention. Avec un taux record de 67,7 % (12 points au-dessus de la moyenne nationale) d'inscrits qui ne sont pas aller voter, difficile d'imaginer l'issue du scrutin du second tour. Un regain de la participation aurait pu bousculer les tendances apparues au premier tour.Trois listes étaient encore en lice pour le second tour. La liste de la maire sortante Brigitte Fouré (UDI), soutenue par le parti présidentiel. Celle de Julien Pradat (Union de la Gauche). Et enfin celle de Renaud Deschamps (DVC) qui avait obtenu avec un score de 11,1%.