Municipales 2020 à Amiens - L'enjeu du second tour : mobiliser les 48 773 abstentionnistes du premier tour

Dimanche 28 juin aura lieu le second tour des élections municipales 2020. À Amiens, dans la Somme, trois candidats vont s'affronter : Brigitte Fouré (UDI), Julien Pradat (Union de la Gauche) et FRenaud Deschamps (DVC). Ils débattront sur l'antenne de France 3 Picardie le jeudi 25 juin à 18h.

La grande gagnante du premier tour à Amiens, c'est avant tout l'abstention. Avec un taux record de 67,7 % (12 points au dessus de la moyenne nationale), difficile d'imaginer l'issue du scrutin du second tour. Un regain de la participation pourrait bousculer les tendances apparues au premier tour.

À Amiens, 67,7% des électeurs ne se sont pas déplacés pour le premier tour des élections municipales, le 15 mars 2020. • © Franck Blancquart

Trois listes sont encore en lice pour le second tour. La liste de la maire sortante Brigitte Fouré (UDI), soutenue par le parti présidentiel, est arrivée en tête avec 29,8% des suffrages, devant celle de Julien Pradat (Union de la Gauche), qui a obtenu 25,5% des voix, et Renaud Deschamps (DVC), avec un score de 11,1%.

Juste derrière, les listes de Fanny Ruin (DVC) et de Christophe Porquier (DVE) ont raté de peu la qualification au second tour.

Trois candidats ont obtenu les 10% nécessaires pour se qualifier au second tour. • © Franck Blancquart

Au premier tour, huit listes s'étaient présentées pour les élections municipales à Amiens. • © Franck Blancquart

L'espoir d'un regain de participation

Brigitte Fouré bénéficiera-t-elle de la prime au sortant ? Comme dans toutes les villes où le maire sortant se représente, la question se pose. La gestion de la crise sanitaire les a exposés médiatiquement, et si leurs actions ne peuvent être considérées comme faisant partie de la campagne de l’entre-deux-tours, elles pourraient avoir un impact sur l’issue du scrutin. Mais pas de quoi effrayer ses adversaires : d’un côté, Julien Pradat semble penser que la gestion de la crise, par exemple avec la distribution des masques, n’a pas été à la hauteur, et de l’autre, Renaud Deschamps semble persuadé que rien n’est joué, car ceux qu’il appelle les "abstentionnistes Covid" représentent une très grande réserve de voix qui n’ira pas forcément à Brigitte Fouré.

Cette dernière a tout de même reçu le soutien de l’ancien maire d’Amiens Gilles de Robien, et de Fanny Ruin, qui a obtenu 9,9 % des voix au premier tour. Elle revendique même le ralliement de certains colisiters de Christophe Porquier, qui a lui aussi récolté près de 10% des voix le 15 mars, sans que ce dernier ne lui apporte son soutien – bien au contraire, il a réaffirmé sur Twitter qu’il n’appellerait pas à voter pour elle, ni pour aucun autre candidat.

Cette course aux soutiens révèle-t-elle alors un certain manque de confiance de la part de Brigitte Fouré ? Elle préfère parler de "rassemblement". Un terme également utilisé par Renaud Deschamps, qui se place comme le candidat qui rassemble au-delà des partis politiques. De son côté, Julien Pradat compte tirer son épingle du jeu en incarnant le changement, accusant au passage Renaud Deschamps d’avoir été le soutien de Brigitte Fouré pendant la quasi-totalité de son mandat, puisqu’il était son adjoint délégué au commerce, puis en charge de la rénovation énergétique, jusqu’à sa démission en novembre dernier.

À noter également les différences de stratégie politique : si la maire sortante garde le même binôme, Alain Gest, dans la même configuration, Renaud Deschamps prévoit d'occuper lui-même les postes de maire et de président de la communauté d'agglomération. Julien Pradat, lui, est tête de liste, mais occuperait en cas d'élection la présidence d'Amiens métropole. C'est Évelyne Becker, numéro 2 sur la liste "Amiens c'est l'tien", qui succèderait à Brigitte Fouré à la mairie d'Amiens.

L'épineuse question du financement

Et si la campagne s’est déroulée dans un calme relatif, les tensions commencent à apparaître entre les trois candidats dans cette dernière ligne droite. Sur le plateau de France 3 Picardie, ils devront échanger sur le terrain des idées, mais surtout, de leur application concrète.



Tout d’abord sur les mesures d’urgence. Ils détailleront leur projet pour les toutes premières semaines de mandat. Sur fond de crise sanitaire et économique, il leur faudra donner les détails sur le financement des mesures d'urgence qui ont fait leur apparition dans certains programmes. Julien Pradat parle par exemple de ralentir l'investissement et d’augmenter la fiscalité des entreprises, ce à quoi se refusent Renaud Deschamps et Brigitte Fouré, qui parle pourtant de 20 millions d’euros pour les commerces, le tourisme et les activités culturelles.

L'amélioration du cadre de vie

Ils parleront ensuite qualité de vie, à partir de quatre axes phares à Amiens. Le transport, qui était déjà un grand enjeu des élections de 2014, lors desquelles le projet de BHNS de Brigitte Fouré l’avait emporté sur le projet de tram de son adversaire socialiste. Aujourd’hui elle se félicite de la mise en place de ce réseau de bus électriques, balayant d’un revers de main les différentes polémiques qui ont accompagné ce projet, depuis les perturbations liés aux travaux en centre-ville jusqu’aux nombreux dysfonctionnements survenus au début de la mise en circulation des bus.

Ses adversaires entendent pourtant bien utiliser ce projet contre elle. Ils lui reprochent par exemple tous deux de n’avoir laissé aucune place au vélo lors de la conception du réseau de bus. Julien Pradat promet de laisser une meilleure place à la mobilité douce dans la ville. Renaud Deschamps lui compte se démarquer de ses adversaires en promettant de ne pas privilégier un mode de transport sur un autre, prônant plutôt la cohabitation de tous les usagers de la route.

Les débats se porteront ensuite sur les propositions des candidats en termes d’environnement, de logement et de sécurité. Enfin, ils auront l’occasion de s’exprimer sur la thématique de la jeunesse, pour l’instant relativement absente des programmes et des débats. Les moins de 30 ans représentent tout de même plus de 45 % de la population amiénoise, d’après les chiffres de l’INSEE.

Un débat d'entre-deux-tours sur France 3 Picardie

Jeudi 25 juin à 18h, France 3 Picardie organise un débat dans le cadre des élections municipales 2020 présenté par Dominique Malige. Les trois têtes de liste toujours en lice pour le second tour à Amiens débattront sur notre plateau. L'enjeu sera de mobiliser les abstentionnistes, très nombreux, du premier tour.