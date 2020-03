Municipales 2020 à Amiens : la participation à l'épreuve des travaux de réaménagement de la ville

© Ministère de l'Intérieur

Bus high tech et réseau de chaleur

© Ministère de l'Intérieur

En 2014, Brigitte Fouré (UDI) redevenait maire d'Amiens lors d'un scrutin marqué par un débat acharné autour du tramway. Un moyen de transport défendu par le candidat socialiste Thierry Bonté pendant toute la campagne, avant de changer d'avis à l'issue d'un premier tour décevant.Ce premier tour avait été d'ailleurs marqué par une faible participation (52,01% contre 63,55% au niveau national) qui sera à peine dépassée une semaine plus tard (53,41% contre 62,13% au niveau national).Au tramway, Mme Fouré préférait le bus à haut niveau de service, moins coûteux. Ce BHNS en site propre, électrique avec un mode de recharge unique à induction, devait faire d'Amiens un modèle de modernisme écologique. Mais il nécessite des travaux de construction des nouveaux arrêts et des voies de bus.La municipalité a lancé également en 2018 un ambitieux réseau de chaleur. Rue de la République, rue Delpech, boulevard Saint-Quentin, la Cité scolaire, ou encore le boulevard Alexandre Dumas... toute la ville était concernée par les chantiers pendant de longs mois. Ce réseau fournit aux Amiénois un chauffage respectueux de l’environnement avec des tarifs attractifs.Malgré tout, travaux et chantiers, auxquels s'ajoute la mise en service compliquée et tardive (2019) du BHNS ont suscité un ras-le-bol chez beaucoup d'Amiénois, que les adversaires de Mme Fouré ont allègrement relayé pendant la campagne.1er tour de l'élection MUNICIPALE du 23/03/2014 Participation : 52.01%Sortant : DEMAILLY Gilles Parti : PSFOURÉ Brigitte UDI 44.80% / BONTÉ Thierry PS 24.65% / DUPILLE Yves FN 15.55% / MAISSE Cédric PCF 8.87% / PALENI Bruno LO 2.56% / BELVALETTE Nicolas SE 2.17% / BOULAFRAD Mohamed DVG 1.41%2ème tour de l'élection MUNICIPALE du 30/03/2014 Participation : 53.41% Sortant : DEMAILLY Gilles Parti : PSFOURÉ Brigitte UDI 50.39% / BONTÉ Thierry PS 33.80% / DUPILLE Yves FN 15.81%Européennes 2019 : LREM 25,6 % / RN 20,5 % / EELV 12,7 % / LFI 10,5 % / LR 5,5 %Législatives 2017 – 1er tour1ère circonscription : LREM 35,6 % (Dumont) / LFI 28,9 % / FN 13,3 % / LR 8,9 % / PS 7,1 %2ème circonscription : LREM 40,6 % / LFI 16,1 % / FN 10,5 % / UDI 10,4 % / DVD 9,7 % / PS 6,7 %Ensemble : LREM 39,3 % / LFI 19,3 % / LR+UDI+DVD 17,3 % / FN 11,2 % / PS 6,8 %Présidentielle 2017 - 1er tour : MACRON 28 % / MÉLENCHON 24.9 / LE PEN 18.4 % / FILLON 14.6 % / HAMON 7 %En lice :Brigitte Fouré / Alain Gest. Bis répétita? Non, liste renouvelée à 45%. Hubert de Jenlis en 4e position. Bruno Bienaimé (référent LREM) en 8e positionJulien PradatChristophe Porquier. En 4e position sur la liste, Barbara Pompili. on retrouve aussi Cécile Delpirou, Mohamed Boulafrad, Olivier Mira (ex suppléant de Fouré aux départementales). D'après le CP, n'hésite pas à se présenter comme le candidat écologiste (étiquetté Eco par la préfecture)Fany RuinRenaud DeschampsCédric MaisseBruno Paleni LO. Déjà candidat en 2001,2008,2014Pierre Jean Jouve RNJY Bourgois jette l'éponge le 24.02.2020 pour l'intérêt général. Trop de listes risquant de faire tomber Amiens aux mains des extrèmes, et plus particulièrement Amiens c'est l'tien.Philippe Désérable SE (ex-PS et ex-LREM) se retire (désaccords au sein de la liste et faible intention de vote)En pleine campagne, Valérie Fasquel, ex cheffe de cabinet de Brigitte Fouré, envoie au procureur un courrier à propos de l'emploi qu'elle a occupé entre 2008 et 2009, auprès de Brigitte Fouré, alors parlementaire européenne. Laissant entendre qu'elle n'a jamais travaillé pour l'Europe.2014 : fermeture de Goodyear (1200 salariés) / pose 1ere pierre de la grande mosquée / fusion des régions, Amiens perd son statut de capitale régionale / Déménagement de l’hôpital Nord sur le pôle unique au Sud2015 : pose 1ere pierre Hub Energie / 8 juillet Tdf étape Arras/Amiens / Fin juillet c’est officiel Amiens perd son statut de capitale régionale2016 : ouverture Simusanté / Polémique autour du doc rue des allocs de M6 sur la quartier St Leu / l’amiénois E. Macron lance son mouvement à Amiens pour la présidentielle / Destruction de la barre Fafet Amiens Nord / Début travaux du musée de Picardie / ASC remonte en L2 / Démontage verrière stade de la Licorne car dangereuse2017 : ouverture du site Amazon à Boves (500 emplois permanents annoncés d’ici 2020) / Annonce fermeture de Whirlpool (290 emplois directs concernés) puis fiasco de la reprise par WN / Début des travaux pour le BHNS / Accident stade de la Licorne, barrière cède sous poids des supporters (29 blessés)2018 : Création de la marque Amiens / 1ere entrée de l’UPJV à la citadelle avec 2 ans de retard2019 : Mise en service chaotique du BHNS