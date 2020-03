Municipales 2020 : suivez le débat entre 7 candidats à la mairie d'Amiens

Renaud Deschamps (Divers droite), liste Amiens au cœur;

Brigitte Fouré (UDI- alliés), liste Vivons AmiENSemble, maire sortante;

Pierre-Jean Jouve (RN), liste Rassemblement pour Amiens;

Cédric Maisse (DVG), liste Amiens insoumise;

Christophe Porquier (Divers écologiste), liste Amiens en couleurs;

Julien Pradat (Union de la gauche), liste Amiens c’est l’tien;

Fany Ruin (Divers centre), liste Une ambition pour Amiens.

Municipales 2020 : fiche d'identité d'Amiens

l'attractivité (économie, emplois, transports, stationnements, environnement) de la ville;

et la sécurité.

Les 15 et 22 mars, les soirées électorales en région dès 19h55

Le 1er tour des élections municipales a lieu le 15 mars prochain. Sur France 3 Picardie, après Abbeville, Saint-Quentin, Beauvais et Soissons, les deux débats du mercredi 11 mars s'intéressent aux élections municipales à Creil et Amiens dès 21h05.A Amiens, 8 listes s'affrontent mais seulement 7 candidats répondront aux questions de Vanessa Lamarre, rédactrice en chef de France Bleu Picardie, et de Dominique Malige :Bruno Paleni (LO), tête de la liste Faire entendre les travailleurs, ne sera pas parmi eux mais interviendra néanmoins en fin d'émission dans une interview enregistrée.Au programme, deux thèmes :Au total, le réseau régional de France 3 vous propose près de 300 débats :Pour la Picardie, 2 autres débats sont encore prévus sur nos antennes le 18 mars, 2 débats qui seront choisis en fonction des résultats du 1er tour : présentation des candidats, décryptages et échanges entre les candidats aux municipales dans les grandes communes des deux territoires.À l'occasion des deux tours de scrutin qui ont lieu les 15 et 22 mars, les deux soirées électorales organisées par France 3 débuteront dès 19h55 pour une première tranche régionale jusqu'à 21h, puis de 21h15 à 22h et enfin de 22h15 à 23h pour les tout derniers résultats. Et sur le site internet de France 3 Hauts-de-France, vous pourrez retrouver les résultats des communes qui vous intéressent, ainsi que les réactions des candidats et les analyses du vote.