Municipales à Amiens - Coronavirus : la liste d'union de la gauche se retire du second tour

C'est un véritbale coup de théâtre. Évelyne Becker, qui mène avec Julien Pradat la liste d'union de la gauche "Amiens c'est l'tien", a annoncé ce midi en exclusivité sur l'antenne de France 3 Picardie, qu'elle se retirait du second tour.



Avec un score de 25,5% qui la place en deuxième position juste derrière la maire sortante Brigitte Fouré, la liste de gauche était pourtant en bonne position. Mais la décision a été prise en raison de la crise sanitaire, "une situation préoccupante" qui a poussé les colisiters à privilégier la santé publique. Pour un report du deuxième tour "La protection, ça passe par le fait de ne plus se retrouver les uns les autres, comme ce week-end, dans des bureaux de vote avec des assesseurs qui prennent des risques et des électeurs qui vont et qui viennent." Évelyne Becker parait tout à fait confiante par rapport à sa décision, sûre que le gouvernement va annoncer le report du deuxième tour des élections municipales pour ces mêmes raisons.



"La situation est de plus en plus critique, il parait irresponsable de maintenir le deuxième tour et de faire campagne. Nous espérons que les autres candidats seront responsables également et prendront la même décision." Elle balaye donc les différends politiques qui l'opposent à la maire sortante en insistant sur la nécessité "de ne pas rester dans son petit monde politique" et "d'arrêter avec la politique de chacun pour soin en privilégiant l'entraide et la solidarité".







