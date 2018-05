Natation : Amiens brille aux championnats de France grâce à ses jeunes !

Alexandre le Grand

Maxime Grousset obtient l'argent

.@MMetella est champion de France du 50m papillon en 23.63 devant Maxime GROUSSET (23.64) et Pierre HENRY ARRENOUS (24.09) #SaintRaphael2018 pic.twitter.com/jPT9tzMIkY — FFN (@FFNatation) 25 mai 2018

Les Amiennois peuvent être fiers de leur jeunes nageurs. Alexandre Derache, Roman Fuchs et Maxime Grousset ont chacun remporté une médaille aux championnats de France, ce vendredi 25 mai 2018.C'est sans doute la nouvelle la plus agréable de la compétition.(20 ans) est devenu hier champion de France du 200 m nage libre en remportant la course en 1’48’’35, devant Jordan Pothain, deuxième, en 1’48’’76). C'est également la nouvelle la plus surprenante, y compris pour l'Amiénois lui-même. "Je ne m'y attendais pas", a-t-il confié au site de la Fédération franaçaise de natation (FFN). "Je savais que ça allait être très compliqué, mais finalement la course a tourné en ma faveur." Cerise sur le gâteau, grâce à cette victoire, Alexandre Derache a obtenu son ticket pour les championnats d’Europe de Glasgow, qui se dérouleront du 12 au 20 août prochains. Il nagera le relais 4x200 m nage libre.La France est prévenue, le jeune nageur picard compte bien poursuivre s'imposer comme l'un des futurs grands noms de la natation.Présent également sur le 200m nage libre, son partenaire à l'Amiens Métropole Natation,a lui terminé sur la troisième marche du podium (1'49''00). Lui aussi a décroché son billet pour les championnats d'Europe. Il y disputera le 200m nage libre et le relais 4x200 nage libre.Autre figure du pôle d'Amiens à s'être illustré : Maxime Grousset. Le nageur de 19 ans est allé chercher l'argent sur le 50m papillon. Unr performance remarquable pour son jeune âge mais qui s'avère également frustrante. En effet, l'Amiénois (23''64, nouveau record personnel) a été battu d'un centième de seconde par le Guyanais Mehdy Metella (23’’63). Demain, le nageur calédonien sera aligné sur le relais 4x100m aux côtés.Chez les juniors, Hugo Sagnes s'est qualifié pour les Championnats d'Europe Juniors sur le 200m nage libre.