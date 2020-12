Natation : malgré l'entraînement bouleversé par le Covid-19, les Amiénois dominent le meeting des Hortillons

Une bonne mise en jambes

Les podiums des nageurs picards

Tabatha Avethand (Beauvaisis aquatic club), 1 er temps en 50 mètres papillon dames - Finale A : 28"06

(Beauvaisis aquatic club), en 50 mètres papillon dames - Finale A : Enzo Tesic (Amiens métropole natation), 1er temps en 50 mètres papillon messieurs - Finale A : 24'71"

(Amiens métropole natation), en 50 mètres papillon messieurs - Finale A : Maxime Grousset (Amiens métropole natation), 1 er temps en 50 mètres nage libre messieurs - Finale A : 22"17

Mewen Tomac (Amiens métropole natation), 2 e temps en 50 mètres nage libre messieurs - Finale A : 53"67

(Amiens métropole natation), en 50 mètres nage libre messieurs - Finale A : (Amiens métropole natation), en 50 mètres nage libre messieurs - Finale A : Louis Coffigniez (Amiens métropole natation), 3 e temps en 100 mètres dos messieurs - Finale C Juniors : 1'02"33

(Amiens métropole natation), en 100 mètres dos messieurs - Finale C Juniors : Lou Hermel (Amiens métropole natation), 3 e temps en 200 mètres brasse dames - Finale A : 2'36"38

(Amiens métropole natation), en 200 mètres brasse dames - Finale A : Thomas Le Pape (Amiens métropole natation), 3 e temps en 200 mètres brasse messieurs - Finale A 02:23.76

(Amiens métropole natation), en 200 mètres brasse messieurs - Finale A Tabatha Avethand (Beauvaisis aquatic club), 1 er temps en 50 mètres papillon dames - Finale A : 28"06

Lucine Allart (Moreuil natation), 3 e temps en 50 mètres papillon dames - Finale A : 28"59

(Beauvaisis aquatic club), en 50 mètres papillon dames - Finale A : (Moreuil natation), en 50 mètres papillon dames - Finale A : Enzo Tesic (Amiens métropole natation), 1 er temps en 50 mètres papillon messieurs - Finale A : 24"71

(Amiens métropole natation), en 50 mètres papillon messieurs - Finale A : 24"71 Mewen Tomac (Amiens métropole natation), 1 er temps en 50 mètres dos messieurs - Finale A : 25"14

(Amiens métropole natation), en 50 mètres dos messieurs - Finale A : Tabatha Avethand (Beauvaisis aquatic club), 1 er temps en 100 mètres papillon dames - Finale A : 1'02"05

Mathilde Pruvot (Amiens métropole natation), 2 e temps en 100 mètres papillon dames - Finale A : 1'04"10

(Beauvaisis aquatic club), en 100 mètres papillon dames - Finale A : (Amiens métropole natation), en 100 mètres papillon dames - Finale A : Enzo Tesic (Amiens métropole natation), 1 er temps en 200 mètres nage libre messieurs - Finale A : 1'49"69

Mewen Tomac (Amiens métropole natation), 2 e temps en 200 mètres nage libre messieurs - Finale A : 1'50"31

(Amiens métropole natation), en 200 mètres nage libre messieurs - Finale A : (Amiens métropole natation), en 200 mètres nage libre messieurs - Finale A : Mewen Tomac (Amiens métropole natation), 1 er temps en 50 mètres dos messieurs - Finale A : 25"14

(Amiens métropole natation), en 50 mètres dos messieurs - Finale A : Mewen Tomac (Amiens métropole natation), 1 er temps en 200 mètres dos messieurs - Finale A : 1'58"72

(Amiens métropole natation), en 200 mètres dos messieurs - Finale A : Lou Hermel (Amiens métropole natation), 3 e temps en 100 brasse dames - Finale A : 1'11"59

(Amiens métropole natation), en 100 brasse dames - Finale A : Matthias Dubois (Amiens métropole natation), 1 er temps en 100 mètres brasse messieurs - Finale B : 1'08"12

(Amiens métropole natation), en 100 mètres brasse messieurs - Finale B : Tabatha Avethand (Beauvaisis aquatic club), 1 er temps en 200 mètres papillon dames - Finale A : 2'20"46

(Beauvaisis aquatic club), en 200 mètres papillon dames - Finale A : Lena Bingue Sidibé (Amiens métropole natation), 3 e temps en 100 mètres nage libre dames - Finale C Juniors : 1'01"89

(Amiens métropole natation), en 100 mètres nage libre dames - Finale C Juniors : Maxime Grousset (Amiens métropole natation), 1 er temps en 100 mètres nage libre messieurs - Finale A : 48"76

(Amiens métropole natation), en 100 mètres nage libre messieurs - Finale A : Aurélien Descamps (Moreuil natation), 3e temps en 100 mètres nage libre messieurs - Finale B : 52"06

Pour la dernière finale, Mewen Tomac réalise une belle performance chez lui pour ce troisième jour du meeting des Hortillons. Le jeune nageur amiénois arrive facilement en tête en 200 mètres dos en 01'58"72. "C'est encourageant avant les championnats de France. On n'est pas encore frais, être aussi proche de mon meilleur temps, c'est bien !" confie le jeune nageur de 19 ans (Amiens métropole natation) à sa sortie du bassin. La veille, Mawen Tomac s'est aussi adjugé le 50 mètres dos.Maxime Grousset est l'autre nageur en vue du week-end. Après une pause dans son entraînement due à une contamination au coronavirus, il s'impose en 100 mètres nage libre (48"76) pour son retour en terres picardes. "J'ai été confiné chez moi sept jours, donc j'ai pas nagé pendant dix jours, dix jours c'est difficile pour un nageur. J'ai réussi à faire face, à regagner de l'énergie et là je me sens bien dans l'eau".À seulement 15 ans, Tabatha Avetand domine le 200 mètres papillon (2'20"46). La Beauvaisienne avoue cependant que la fatigue commence à se ressentir. "C'était un peu dur. Pour ce troisième jour, je commence à fatiguer mais la perf' est bonne quand même. Même si c'est pas mon meilleur temps c'est quand même bien," confie la licenciée au Beauvaisis aquatic club (BAC), satisfaite.Sur les 187 athlètes présents ce week-end, quinze d'entre eux étaient picards. L'entraîneur de l'Amiens métropole natation est satisfait des prestations de ses nageurs. "Ils ont tous réalisé leurs meilleures performances au moins sur une course. Pour nous, c'est un bilan positif, souligne Mathieu Neuillet. Cette compétition arrive au bon moment, quinze jours avant les championnats de France à Saint-Raphaël." Dans cette saison chamboulée par l'épidémie du Covid-19, ce meeting est une aubaine pour les Picards, afin d'être prêts pour les championnats de France Élite, le 10 décembre prochain dans le Var.