Natation : pas de médaille mais des records battus pour Mélanie Hénique aux Championnats du monde en petit bassin

Ce n'est pas faute d'avoir assuré la performance. Alors que lesviennent de se clore ce dimanche à Hangzhou, en Chine,a pu s'offrir une finale inattendue. L'Amiénoise, qui s'entraîne à présent à Marseille, avait signé le neuvième temps des demi-finales du 50 m nage libre (24,14 s). Le forfait d'une athlète lui a permis de participer à une dernière course et de décrocher la sixième place - le titre revenant à la Néerlandaise. Elle atteint par la même occasion un record personnel, en 24,01 s.Deux jours plus tôt, la nageuse est passée à cinq centièmes de seconde d'une médaille. Engagée dans la finale du 50 m papillon, son épreuve-reine,a établi un record de France, dépassant le précédent de trois centièmes (25,02 s). Cette fois encore,a remporté l'or (24,47 s), devant l'Australienne(24,80 s) et l'Américaine(24, 97 s).Hommes et femmes confondus, la France n'aura engrangé qu'une seule médaille,ayant conquis le bronze ce mardi sur le 400 m quatre nages. La compétition aura particulièrement profité aux Etats-Unis, première nation avec 36 médailles, dont 17 en or.