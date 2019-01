Neige : la maison de retraite s'organise à Amiens

Malgré les abondantes chutes de neige, la maison de retraite du quartier de la Neuville à Amiens continue de fontionner. La direction et le personnel ont anticipé l'événement.Priorité à l'accessibilité, le technicien de maintenance est venu plus tôt, le temps de déblayer les accès "pour le personnel et pour les pompiers au cas où il se passait quelque chose" précise Frédéric Denain.À l'intérieur du bâtiment, les 114 résidents ne sont pas seuls. Même si certains membres du personnel n'ont pas pu se rendre à leur poste de travail,, comme l'explique la cadre de soins : "On avait pris nos précautions. On avait vu avec les salariés pour savoir qui était disponible, qui habitait sur Amiens et si jamais les collègues n’étaient pas là, comment on pouvait s’arranger (...) ce matin quand je suis arrivée, il y avait du personnel dans tout le bâtiment".Côté cuisine, faute de livraisons, les boîtes de conserve ont été rangées sur les étagères, prêtes à être ouvertes. Il a fallu faire des stocks pour une semaine avec des produits faciles à préparer y compris par le personnel soignant en cas de nécessité absolue.La maison de retraite de la Neuville est prête à affronter le grand froid.