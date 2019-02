Nemo sera sur les rails le 11 mai au lieu du 30 mars

Baptisés Nemo, en l’honneur de Jules Verne, les nouveaux bus d'Amiens Métropole 100 % électriques circuleront à partir du 11 mai et non pas le 30 mars, une première date annoncée, il y a quelques mois.Le mardi 26 février 2019. Brigitte Fouré, Maire d’Amiens, Alain Gest, Président d’Amiens Métropole et Pascal Rifflart, vice-président en charge des transports ont affiné le calendrier de lancement de Nemo. Les 43 bus à haut niveau de service (BHNS) seront dans le dépôt situé à Rivery qui sera inauguré le 30 mars. Les modalités initialement prévues restent inchangées. Un mois de transport gratuit jusqu'au 16 juin. Ensuite, Nemo sera gratuit tous les samedis. Ils vont circuler de 4 heures du matin jusqu'à minuit, avec une fréquence de 8 à 10 minutes.Une formation a été prévue pour les chauffeurs qui vont conduire ces nouveaux bus. Les BHSN sont fabriqués en Espagne à San Sebastian. Le coût de chaque bus est de : 800 000 €. La ville d'Amiens s'est transformée pour accueillir le BHSN, 18 mois de chantier avec quatre nouvelles lignes. Dans un premier temps, seules trois lignes seront 100 % électriques.