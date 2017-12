Le Noël des animaux : eux aussi ont droit aux cadeaux!

Le Père Noël passera-t-il également pour les animaux de compagnie ? Depuis plusieurs années, nos amis les bêtes reçoivent de plus en plus de cadeaux sous le sapin. Quand ce ne sont pas eux-mêmes qui sont offerts pour le 25 décembre. Intervenants : Christophe Mancaux, Directeur Truffaut Longeau ; clients, Anais Cauet, Hôtesse d'accueil SPA Poulainville - France 3 Picardie - BAUDENAILLE-PESSOTTO Tristan, LOMPAGEU Marion et LEFUR Sébastien

Chiens et chats à adopter: pas de surprises sous le sapin

Un chien attendant de trouver un foyer à la SPA de Poulainville, le 23 décembre 2017. / © Tristan Baudenaille-Pessotto

Dans certains magasins, le shopping des cadeaux de Noël ne sont pas réservés qu'aux humains. Manteau aux couleurs de Noël, serre-tête ou encore fausse canne de sucre d'orge, ce sont des produits en tout genre réservés à nos animaux de compagnie.Des cadeaux qui peuvent prêter à sourire, mais d'après le site toutpourlechien.com la Picardie fait partie des cinq anciennes régions où les animaux sont les plus gâtés.A deux jours de Noël, certains s'offrent d'abord des animaux de compagnie avant de leur offrir des accessoires. Dans les animaleries, ce sont surtout les lapins qui ont du succès.Pour cela, d'autres préfèrent joindre l'utile à l'agréable en choisissant d'adopter un animal et lui offrir un foyer pour Noël. Ce mois-ci, 50 chiens ont trouvé une famille dans la SPA de Poulainville. Attention tout de même, le refuge refuse de confier un animal sans rencontrer le futur maître, impossible donc de songer à un cadeau surprise.Pour adopter un animal, ce doit être le résultat d'une mûre réflexion, mais si vous êtes sûrs de vous alors n'hésitez pas. Des maitres aimants et attentionnés, voilà le plus beau cadeau pour ces compagnons à 4 pattes.