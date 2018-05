Un nouveau réseau d'entraide entre voisins débarque à Amiens

Il existe déjà à Amiens des réseaux sociaux d'entraide entre voisins sur PROXiiGEN , on échange des services, on prête des objets mais on partage aussi des connaissances et on se rejoint au sein de groupes thématiques. 1575 personnes sont connectées à Amiens sur ce réseau social. SMIILE enregistre 1757 personnes inscrites. Dernier venu à Amiens, Ensembl' une nouvelle plateforme coopérative. Ces sites permettent aux voisins de s'entraider dans tous les domaines.Troc d’objets ou de services, faire des économies, de s’informer sur les bons plans locaux, mais aussi de rencontrer du monde.