De nouveaux coups de feu tirés dans le quartier d'Amiens-Nord

Le quartier d'Amiens-Nord a été à nouveau le théâtre de coups de feu, samedi 25 mai. Plusieurs tirs ont retenti en début d'après-midi peu après 13h30. Le parquet d'Amiens indique que la police judiciaire a été saisie de l'enquête.Pour le moment, ces nouvelles détonations n'ont aucun lien avéré avec celles tirées dans le quartier dans la nuit du 11 au 12 mai dernier. Un local associatif avait alors été ciblé avenue de la Défense passive et six personnes avaient été blessées. Sept personnes avaient été interpellées et quatre mises en examen.