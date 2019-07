Nouveaux maillots, nouveaux joueurs : l'Amiens SC fait déjà sa rentrée

Deux nouvelles signatures

[ALERTE MERCATO]

Ulrick Brad Eneme-Ella, attaquant âgé de 18 ans et sélectionné à de multiples reprises en Equipe de France (U16, U17 et U18), a rejoint officiellement l'Amiens SC aujourd'hui, en provenance du @FCLiefering (Autriche), jusqu’en 2023.

Bienvenue Ulrick ! pic.twitter.com/iGmcGsFLN6 — Amiens SC (@AmiensSC) 2 juillet 2019

[ALERTE MERCATO]

Jonathan Bumbu rejoint l'Amiens SC !

Ancien élément du LOSC, capable d’évoluer à plusieurs postes du milieu de terrain, le joueur présent depuis hier dans le groupe picard est sous contrat jusqu’en 2021 !

🤝 Bienvenue Jonathan ! pic.twitter.com/qmvrFeyugK — Amiens SC (@AmiensSC) 2 juillet 2019

L’été ne fait que commencer mais c’est déjà la rentrée pour les joueurs de l’Amiens SC. Avant de débuter sa préparation d’avant saison, le club picard s’est offert un bain de foule mercredi 3 juillet. Environ 2000 personnes se sont réunies place Gambetta à Amiens pour assister à la présentation des nouvelles recrues et des nouveaux maillots.Sur la scène, de nouveaux visages dont celui de l’entraîneur franco-slovène Luka Elsner qui succède à Christophe Pélissier. Plus tôt dans l’après-midi, le coach de 36 ans a dirigé son premier entraînement collectif.Très présent sur la pelouse, il n’a pas hésité à effectuer lui-même les exercices pour montrer l’exemple. "Cette saison, on va s’attaquer à parler d’objectifs de performance, précise l’entraîneur. On va voir ce qu’on peut mettre en place sur le terrain et comment on peut garder la qualité mentale qui a fait la force d’Amiens". Le coach mise aussi sur la progression des jeunes recrues : "On a un groupe de joueurs assez jeunes qu’on a besoin de faire progresser. Cette notion de progrès et d’amélioration va être assez importante".Deux nouvelles recrues foulaient aussi pour la première fois la pelouse du stade de la Licorne. Ulrick Brad Eneme-Ella, en provenance du FC Liering, rejoint Amiens jusqu’en 2023. Son premier entraînement semble prometteur : "Je me suis bien senti, dans une bonne humeur, c’était cool. Je suis venu à Amiens pour monter les étapes, je sens qu’ici je peux progresser" explique l’attaquant de 18 ans.Autre nouvelle recrue : Jonathan Bumbu, ancien joueur du LOSC. Pour lui aussi, les premiers échanges de balles sont positifs. "On a eu un bon entraînement, on a commencé par des petites choses techniques" précise le milieu de terrain, en contrat jusqu’en 2021.Dès lundi 8 juillet, toute l’équipe commencera un stage au Touquet avant d’affronter Boulogne pour un match amical vendredi. La reprise officielle se fera le 10 août sur la pelouse de Nice pour le premier match de la saison.