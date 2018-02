Un nouvel escape game ouvre ses portes à Amiens

Amiens au coeur du jeu

, découvrir un... Telles seront les missions des joueurs qui s'aventureront dans le nouvel escape game de la rue Albert Dauphin, à Amiens En travaux depuis plusieurs semaines, Brainscape ouvre officiellement ce lundi. Pierre-Yves Montay et ses trois frères sont les responsables du lieux. Cambrésiens d'origine, ce sont des joueurs invétérés. "On fait partie du Cercle des immortels , une association qui permet de tester des jeux de plateau ou jeux de rôles", raconte M. Montay. "On a testé tous les escape game de Lille et d'Amiens !"Leur crédo,grâces aux mises en situation. "Tous les scénarios se déroulent à Amiens, même celui de La légende des cinq croix qui normalement a lieu à Rouen", précise M. Montay.

Trois scénarios sont proposés :

La légende des cinq croix. Pour les passionnés d'histoire et du patrimoine... Le scénario : une vieille bâtisse dont la dernière propriétaire, Melle Therage, vient de décéder, attise les convoitises des promoteurs immobiliers. En projet, un centre commercial flambant neuf. Bulldozers et pelleteuses sont presque en marche... Votre mission, sauver près de 600 ans d’histoire. Soixante minutes vous sont imparties. Entre trois et six joueurs maximum.

Vector industries. Pour les fanas de SF, avec un scénario aux accents de Walking Dead... L'armée s'apprête à bombarder la zone où vous êtes, à savoir la zone de quarantaine d'Amiens. Il existe un échappatoire : mettre la main sur l'antidote fabriqué par un savant fou, le professeur Von Glurk.

60 minutes plus tard. Alors que les morts se relèvent, votre équipe est envoyée en pleine zone infectée sur la piste du savant reclus a moitié fou. Le briefing de la mission est simple: vous avez 60 minutes pour mettre la main sur le professeur et ses travaux afin de les évacuer. Passé ce délai , vous serez livrés à vous même au milieu des zombies. Enfin cela jusqu'à ce que les bombes commencent a pleuvoir... 60 minutes plus tard.

Cohésion et sang froid

Des projets pour 2019​

Pour les plus téméraires, il est prévu que les deux derniers scénarios puissent être enchaînés. Le jeu durera alorsComme pour les autres jeux d'évasion, unet leur évolution. Si besoin, il leurvia un écran. "La clé, c'est la cohésion du groupe. Il faut bien communiquer, s'écouter. Ensuite, je dirais qu'il faut garder son sang froid et ne pas paniquer", conseille le responsable de Brainscape.L’âge minimum pour jouer est deou deUne limite d’âge liée à la complexité du jeu. Chaque partie se déroule sur soixante minutes, précédée d'un briefing et suivie d'un debriefing. Les équipes doivent être constituées de trois à six joueurs. Les réservations se font uniquement via un planning en ligne Brainscape est le, aux côtés d'Xcape Amiens, Get Out et BMB. Brainscape est déjà installé au Mans, à Nantes et à Rouen.À peine la première salle terminée, les trois frères. "L'année prochaine, on voudrait ouvrir une salle sur le thème de Jules Verne, et une autre sur Arsène Lupin", partage M. Montay, passionné. Car si les frères ont investi le rez-de-chaussée, ils leur reste le sous-sol à organiser.En projet également,. Brainscape propose également des: les jeux d'évasion sont alors installés dans le lieu de votre choix (entreprise, logement). "Pour l'instant, on ne se donne pas de limite géographique, on répondra à la demande où qu'elle soit", précise les responsable de la salle. Il sera par exemple possible de participer à un, genre de Cluedo géant, lors d'un anniversaire.