Une nouvelle Etoile d'or pour Régis Gurtner

2018 est décidément l'année de tous les possibles pour. Après avoir reçu le Trophée des médias il y a tout juste dix jours,le gardien de but de l'ASC est récompensé cette fois par le magazineRégis Gurtner reçoit la note de 5,93 devant Tomas Koubek avec 5,79 (Rennes) et Benjamain Lecomte avec 5,64 (Montpellier).L'hebdomadaire l'a reconnu comme étant le plus régulier et le plus performant des gardiens de L1.C'est laque Régis Gurtner obtient l'Etoile d'Or. En 2017, le magazine lui décernait ce même trophée pour sa saison en Ligue 2.