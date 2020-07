Nouvelle recrue pour l'Amiens SC : le gardien Yohann Thuram, cousin de Lilian, signe pour 2 ans

Le choix de l'expérience

C'était attendu, c'est confirmé : l'Amiens SC s'est trouvé un nouveau gardien de but en la personne de Yohann Thuram, en provenance du Mans (Ligue 2).Sous le maillot numéro 16, il devrait être titularisé à l'entame de la saison, le 22 août contre Nancy , puis former la paire avec le capitaine Régis Gurtner. Ce dernier, victime d'une blessure à la main, devrait rester indisponible pendant deux mois.Dans la famille Thuram, les Français connaissent bien Lilian, sage héros de la défense des Bleus champions du monde en 1998. Ils connaissent moins le fils, Marcus Thuram, attaquant au Borussia Mönchengladbach. Et puis voici le cousin, Yohann Thuram, un gardien trentenaire, déjà passé par sept clubs différents.Formé à l'AS Monaco, sélectionné en Équipe de France Espoirs, il a évolué avec le Tours FC, l'ESTAC, le Standard de Liège, Charlton, Le Havre et enfin Le Mans, où il a été remarqué notamment pour ses capacités à stopper les pénalties.Aujourd'hui âgé de 31 ans (il en aura 32 en octobre prochain), Yohann Thuram a signé pour deux saisons avec l'Amiens SC, jusqu'en 2022.