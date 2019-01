Nuit de la lecture à Amiens : le concours de cosplay

Hela, déguisée en déesse de la mort et antagoniste du personnage de comics Thor.

Nuit de la lecture à Amiens : la science fiction s'empare de la bibliothèque Louis-Aragon



Deux ans après le succès de sa "nuit Harry Potter" avec ses 4 000 visiteurs, la bibliothèque Louis-Aragon s'est peuplée de personnages vêtus de masques, de coiffes et de combinaisons étranges, samedi 19 janvier. Cette année c'est thème "nuit intergalactique" : les férus de science fiction ont arboré leurs plus beaux atours pour défiler lors du concours de costumes, l'une des nombreuses animations proposées ce soir-là dans le cadre de l'opération nationale de la Nuit de la lecture Cette discipline, le cosplay - mot-valise composé de costume et play (jouer en anglais), consiste à incarner un personnage de fiction, qu'il soit issu de films, séries, jeux vidéo. Deux concours différents ont été organisés, à 17h30 et 20h30, où se sont succédés des costumes plus sophistiqués les uns que les autres. Tissus, plastique sculpté, accessoires... Certains ont nécéssité à leurs créateurs plus de 500 heures de travail.Au commandes de la soirée, qui s'est étalée de 16h30 à 22h30, on retrouve l’association 80ème Force qui assure l’animation. L’IUT d'Amiens a aussi ramené ses robots et imprimantes 3D, mais aussi des ordinateurs pour s'adonner au retrogaming, c'est-à-dire jouer à d'anciens jeux vidéo. Plusieurs salles ont été mises à disposition dans la bibliothèque pour divers activités et ateliers, notamment des graffitis, des jeux d’arcade, des lectures de science fiction, et un atelier de maquillage.