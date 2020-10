Un nutritionniste amiénois crée un guide alimentaire gratuit pour les étudiants

Des mauvaises habitudes accentuées par la pandémie

Faire des réseaux sociaux des alliés

"Lors des deux premières années d'études, on remarque une prise de poids" constate Thomas Zirn. "Au niveau des causes, on se rend compte que ça passe par le saut de repas, le grignotage, la malbouffe" ajoute le nutritionniste. C'est la raison pour laquelle il a décidé de publier ce petit guide en partenariat avec l'UPJV. Il comprend une soixantaine de recettes sucrées et salées, ainsi que des conseils pour cuisiner facilement.Diététicien au sein du service santé de l'université, cet athlète professionnel connaît par cœur les mauvaises habitudes des étudiants. "Il y a un manque de budget forcément, ils manquent d'idées, ne savent pas forcément faire. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes, et avec pas mal de tentations autour, notamment à Amiens, comme des kebabs" observe-t-il.Après sept ans en première division à Ivry-sur-Seine, le joueur de handball picard est revenu à Amiens où il joue en troisième division. Selon lui, l'alimentation est essentielle pour la performance autant que pour le bien-être.Avec le confinement, le nutritionniste a observé une résurgence de mauvais comportements et quelques compulsions alimentaires. Par la suite, les contraintes liées à la pandémie, et notamment les cours à distance, ont continué de perturber les étudiants."La Covid a augmenté les prises de poids, aussi il y a eu moins de mouvement, moins d'activités, une augmentation du stress et donc aussi la tendance à chercher du réconfort alimentaire," explique le nutritionniste.Pour réussir à toucher un public jeune, il faut savoir utiliser son outil préféré. C'est donc via les réseaux sociaux, Instagram notamment, que Thomas partage des recettes équilibrées et faciles à réaliser. Il publie aussi des vidéos et des posts donnant des conseils liés au sport pour rester en bonne santé."C'est très utilisé, donc on sait qu'Instagram est le moyen qui fonctionne le mieux pour toucher le plus de monde possible sur l'équilibre alimentaire" décrit le diététicien. Il met cependant en garde contre les nombreux comptes non professionels qui partagent des informations fausses ou non adaptées.Prochaine étape ? "J'ai beaucoup d'idées, faire un livre de recettes végétariennes, exclusivement petit budget" énonce le nutritionniste. Le guide alimentaire n'est pas encore disponible en version imprimée, mais il est en ligne. Il a déjà été téléchargé 1970 fois en un mois. "Je suis content, j'ai vu des remerciements, c'est ce que les gens attendent," se réjouit Thomas Zirn.