Un obus retrouvé dans une poubelle de la déchetterie sud d'Amiens

Dépôt d'engins explosifs interdit

[ #Intervention terminée ⚠ ] La #déchetterie Sud #Amiens est à nouveau ouverte

L'obus découvert a été pris en charge par les #démineurs.

⛔ il est rigoureusement interdit de déposer des munitions en déchetterie. Si vous en trouvez, contactez la police ou la gendarmerie. pic.twitter.com/kMF2AbhcZ8 — Amiens & Métropole (@AmiensMetropole) November 25, 2019

Les agents de la déchetterie sud d'Amiens ont fait une découverte plus que surprenante. Dimanche, un obus a été retrouvé dans une benne contenant des gravas.Ce lundi matin, une équipe de déminage est donc intervenue. Heureusement, l'engin était déjà désamorcé. Il a donc été retiré et pris en charge par les démineurs.La déchetterie a été fermée le temps de l'opération et a pu réouvrir rapidement.La mairie d'Amiens rappelle que ce genre de dépôt est totalement interdit. En cas de détention d'engins potentiellement explosifs, il est conseillé d'appeler la police ou la gendarmerie et de ne pas y toucher.