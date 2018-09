Octobre rose : investie dans la lutte contre le cancer, l’actrice Mélanie Doutey visitera le centre Stime d’Amiens

Le centre post-cancer Stime d’Amiens ouvrira ses portes le vendredi 5 octobre à l’occasion du mouvement Octobre Rose. Créé en 2016, ce centre propose des programmes de prise en charge non médicales aux malades du cancer. Diététique, yoga, hypnose : ce centre unique dans la région permet aux patients en rémission de rebondir après la maladie et de limiter les rechutes.A l’occasion de ce mois de grand dépistage, Mélanie Doutey viendra à Amiens pour assister à l’évènement. L’actrice française avait déjà visité le centre en 2016 lors de son inauguration. « A l’époque, elle nous avait proposé de devenir marraine du centre Stime car cette cause lui tenait à cœur. Depuis, elle nous aide à connaître notre organisme grâce à sa médiatisation ».Un barnum de 180m² sera installé à côté du centre, rue André Chenier. C’est dans cette installation que de nombreuses activités seront proposées. La journée sera notamment consacrée à la découverte du sport adapté pour les malades du cancer.