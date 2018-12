“On est très déçu mais pas abattu” : les réactions après la défaite d'Amiens 2-0 face à Monaco

Deux penaltys pour Monaco

"C'est un coup dur ce soir car on est rentré dans ce match avec de très bonnes intentions", avoue le milieu de terrain de l'ASC Alexis Blin.Malgré une domination, avec plus de 15 tirs effectués, l'Amiens SC n'a pas réussi à trouver de réelles occasions."Mon équipe a été solidaire, elle est allée de l'avant. Malheureusement pour nous, on a manqué de justesse technique dans les 30 derniers mètres. On a cadré une seule frappeet fait trop de mauvais centres. On n'est pas assez performant, c'est le constat de ce soir", a réagi l'entraîneur de l'ASC, Christophe Pélissier, après la rencontre.Sans briller, Monaco s'en sort grâce à deux penaltys inscrits par son buteur colombien Falcao peu avant la mi-temps et dans le temps additionnel."On se fait tuer sur un penalty alors que c'est leur seule situation du match", regrette Alexis Blin. "On a mis de l'intensité mais il manque ce petit grain de folie, ce petit plus pour arriver à ouvrir le score, ce petit brin de chance qui fait qu'on va arriver à faire tourner le match en notre faveur. On est très déçu mais pas abattu", conclut-il.Amiens, qui a perdu six de ses sept derniers matches de championnat, continue de s'enfoncer et pointe désormais à l'avant-dernière place.