On a passé le réveillon de Noël avec les urgentistes du CHU d'Amiens

Intervenants : Professeur Christine Ammirati, Chef de service des Urgences du Samu CHU d'Amiens ; Alexis Attrel, Infirmier ; Docteur Mathieu Ravello, Médecin Urgentiste ; Docteur Florian Canu, Médecin Urgentiste ; Charles Pinguer, Ambulancier ; Renaud Swartvagher, Infirmier anesthésieste - France 3 Picardie - Reportage de Sophie Crimon et CHristelle Sivatte. Montage de Fabien Desgardins

Il y a toujours un petit pincement au cœur

Des entailles au couteau huître jusqu'aux rixes entre voisins, quand le réveillon de Noël s'émaille d'incidents les urgences restent sur le pied de guerre.Une patiente arrive, brûlée sur 25% de son corps alors qu'un appareil défectueux a explosé en pleine fondue bourguignonne. "." soupire-t-elle, alitée alors qu'on lui annonce son transfert au Centre des grands brûlés de Lille.Ce soir, comme chaque année, c'est la chef du service des urgences, la professeur Christine Ammirati qui veille à l'autre bout du fil." explique-t-elle entre deux appels du 15. "J'ai commencé à prendre cette garde la première fois comme étudiante hospitalière, c'est une ambiance particulière et depuis j'ai pas arrêté."En une heure, le service accueilledont huit après minuit. Pour autant l'accueil est fluide, contrairement au réveillon du Nouvel An."C'est le quotidien, malheureusement, mais le soir de Noël ça prend toujours une image un peu plus triste que d'habitude" regrette le docteur Mathieu Ravello.Mais pourquoi choisir de travailler un 24 décembre au soir ? "C'est un choix, j'ai voulu remplacer un collègue qui a des enfants" avance par exemple Charles Pinguer, ambulancier."Il y a toujours un petit pincement au cœur" confie le docteur Florian Canu, "et puis on abandonne quand même sa famille pour venir travailler, surtout sur un soir particulier comme ce soir où effectivement, on serait quand même très heureux d'être chez nous."L'équipe a en tout cas pu profiter d'un répit pour s'offrir un réveillon digne de ce nom, de quoi renforcer les liens qui soudent le service.