Open International de tennis fauteuil d'Amiens : Kunieda remporte la finale hommes, Kamiji couronnée chez les femmes

Résultats des autres finales

Dernière édition à Amiens

Le pays du soleil levant a brillé à Amiens ce samedi 1er juin. Le numéro un mondial , le Japonais Shingo Kunieda et sa compatriote, la numéro deux mondiale Yui Kamiji, ont remporté l'Open d'Amiens Hauts-de-France de tennis fauteuil.Après un premier tour franchit sans jouer grâce à son statut de tête de série numéro 1 (bye), puis un quart de finale et une demi-finale respectivement gagnés 6/1 ; 6/0 et 6/0 ; 6/1, Shingo Kunieda a du cette fois-ci batailler pendant 1h45 en finale face au Belge Joachim Gerard pour conserver son titre. Face au numéro 4 mondial, il s'est imposé deux sets 7/6 (7-3 au tie break) ; 6/3.De son côté, Yui Kamiji a connu une finale plus tranquille. La numéro deux mondiale a défait la Hollandaise Aniek Koot (3e) en deux sets 6/3 ; 6/4. Lors des tours précédents, bénéficiant également de son avantage de tête de série numéro 1, elle n'a pas eu à disputer de premier tour. Elle a ensuite franchi les quarts et demi-finales en l'emportant 6/4 ; 6/0 et 6/1 ; 6/3.Sept autres finales (doubles, juniors, quads et double quads) se sont également jouées durant ces cinq jours de compétition.Chez les messieurs, Joachim Gerard a en revanche brillé. Avec Stefan Olsson (6e), ils ont battu Tom Egberink (11e) et Gordon Reid (8e) 6/4 ; 4/6 ; 1/0.Chez les dames, ce sont l'Italienne Giulia Capocci (5e) et Yui Kamiji qui l'ont emporté face aux Néerlandaises Marjolein Buis (7e) et Michaela Spaanstra (13e) 6/3 ; 4/6 ; 1/0.Chez les garçons, Dahnon Ward a décroché le titre en dominant Ben Bartram en deux sets 7/6 ; 6/2.Nicole Maria Dhers a elle été sacrée chez les filles après avoir bataillé face à la Française Zoé Maras en trois sets 6/3 ; 2/6/ ; 6/2.Petite particularité de cette finale, l'un des deux doubles était mixte, celui composé de la Française Zoé Maras et du Néerlandais Xavier Donker. Concernant le résultat, les Britanniques Ben Bartram et Dahnon Ward ont battu Xavier Donker et Zoé Maras 6/2 ; 6/4.Il n'y aura pas eu beaucoup de suspense dans la finale Quads. Le Néerlandais Sam Schroder a facilement vaincu le Britannique Andy Lapthorne 6/1 ; 6/2.Vendredi, le double Sam Schroder et Lucas Sithole l'a emporté face à Antony Cotterill et Andy Lapthorne 6/3 ; 6/4.Cette édition 2019 était la dernière à se dérouler sur le sol amiénois. En effet, à partir de l'année prochaine, l'Open des Hauts-de-France de tennis fauteuil se déroulera au Touquet (Pas-de-Calais). Il aura cependant toujours lieu à la même période, à savoir durant la semaine précédent Roland Garros.