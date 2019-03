Opération “collège mort” dans la Somme

Classe vide au collège de Beaucamps-le-Vieux pour l'opération "collège mort" / © Romain Mareen

Le rectorat rappelle que les établisssements restent ouverts, l'accueil des élèves est assuré et les enseignants présents (hors grévistes) assurent les cours.

De nombreux collèges, écoles et lycées ont répondu à l'appel des syndicats enseignants qui ont boycotté un Conseil département (CDEN) vendredi dernier pour participer à l'opération "collège mort" ce lundi.Une. Les parents et les enseignants appellent au boycott du nouveau CDEN qui doit se tenir à la même heure.Un rassemblement. Il concernera le lycée, le collège Jean Moulin et les écoles Daudet et Anatole France. Parents et enseignantsSont concernés par l'opération "collège mort", les collèges Rosa Parks (quartier d'Étouvie), César Frack et Arthur Rimbaud (Amiens Nord) pour la ville d'Amiens, mais aussi à Albert, Ailly-sur-Somme, Beaucamps-le-Vieux, Villers-Bocage et Bernaville., le mouvement est très suivi. Le collège Les Coudriers comptait 25 élèves présents à 8h30 dans l'établissement contre 602., l'opération "collège mort" a débuté dès mercredi 27 février. 100 % des 226 élèves sont absents. Les parents et les enseignants protestent contre une fermeture de classe et la perte de moyens. À la rentrée, le collège va perdre une classe de 3ème. Il en avait déjà perdu une l'an dernier, il n'en restera plus que deux à la rentrée 2019/2020. Le rectorat s'appuie sur le fait qu'il y aurait une perte d'élèves l'an prochain. Les enseignants réfutent l'argument : "On a fait le tour des élèves et aucun d'eux n'a émis le souhait de partir l'an prochain" déclare un professeur. "L'impact est d'autant plus important que 5 professeurs vont devoir aller sur des postes partagés. Ils ne pourront plus travailler sur de gros projets" ajoute-t-il.En deux ans, le collège a perdu deux classes, ce qui correspond à 66 heures en moins.Un rassemblement est prévu ce lundi à 17h30 salle Niquet.L'action a permis d'obtenir un(directeur académique des services de l'Éducation nationale), 5 élèves sont présents sur 364. Le mouvement est donc bien suivi. Le collège doit perdre 4 élèves l'an prochain, ce qui correspond à 2 classes en moins, portant des effectifs à 29 élèves en moyenne par classe. "L'établissement n'est pas classé en REP déplore un enseignant mais nous sommes à la limite. Beaucoup d'élèves sont en grande difficulté".L'opération "collège mort" sera prolongé comme prévu demain, mardi. Une délégation de parents et d'enseignants rejoindra le rassemblement prévu à Amiens ce lundi devant le rectorat., 3 élèves sont présents au collège de Rosa Parks sur 449, 12 élèves présents sur 473 à 8h au collège César Franck, soit 95% d'absents et moins de 20 élèves présents sur 477 à Arthur Rimbaud (86,2% d'absents).Réunis en assemblée générale ce lundi matin, les enseignants de César Franck s'inquiètent sur l'avenir de leurs élèves. "Notre objectif, c’est de contester la suppression d’un certain nombre d’heures à savoir 30h qui succèdent à déjà une suppression de 50h l’année précédente, suppression qui risque d’entraîner la perte d’un poste. Sarah Berna, professeur de lettres, poursuit Qui dit perte d’un poste dit augmentation des effectifs qui sont déjà très importants cette année au sein de chacune des divisions. Nous sommes déjà à presque 22 élèves, 24 probablement à la rentrée prochaine, ce qui devient matériellement très complexe"."Aujourd’hui, la mission républicaine de l’école, d’ascension sociale, de réussite, on ne peut plus en tant que professionnels de l’éducation, dire qu’on arrivera à la mener. On n’a plus les moyens de le faire et c’est déchirant" ajoute Aurélien Royer, professeur d'anglais., 18 élèves étaient présents à 8h sur 517.Dans, un seul collège, celui de St-Just-en-Chaussée, suit le mouvement.