Opération école ouverte à Amiens : une semaine pour se remettre dans le bain avant la rentrée

Le respect de l'autre

Au collège Arthur Rimbaud situé dans le quartier nord d'Amiens, une centaine d'élèves de 6e ont repris le chemin de l'école. Dans le couloir, tous portent le masque et attendent sagement les consignes du professeur. "Bonjour à tous, on va rentrer en classe, on n'oublie pas, on met un petit coup de gel avant."Après plusieurs semaines de confinement suivies des vacances d'été, il faut reprendre les bonnes habitudes. Cela passe désormais par les règles sanitaires. Les professeurs devront veiller à ce que les élèves se désinfectent bien les mains avant les cours.Et pour éviter les allées et venues dans les couloirs, dorénavant ce ne seront plus les élèves qui changeront de classe selon les matières mais les professeurs. Il n'y aura pas non plus de traditionnelle photo de classe en groupe. Cette année elles seront individuelles.Alors qu'il reste encore officiellement quelques jours de vacances, l'école ouverte est l'occasion de mettre en place les mesures sanitaires mais aussi de rappeler les règles de bonne conduite. Attendre le signal du professeur avant de s'asseoir ou encore se lever quand un adulte rentre dans la classe. "Cette règle-là, elle est importante car cela va montrer aux élèves et à l'adulte que c'est bon on est prêt à écouter", indique Alexis Latraye, professeur de mathématiques.Dans ce collège de quartier prioritaire renforcé, l'accent est mis sur les règles de vivre ensemble. "Les élèves sortent d'une période de confinement. Les 6e arrivent au collège, ils vont découvrir un nouvel environnement, de nouvelles personnes, donc apprendre à vivre ensemble cela va être une de nos priorités", explique Stéphanie Bance, principale du collège Arthur Rimbaud.Les professeurs seront intransigeants sur la règle du respect de l'autre. "Si ce n'est pas respecté, on va d'abord être dans le dialogue avec l'élève et lui demander comment tu aurais pu faire pour que cela n'arrive pas", détaille la principale. "À partir du moment où le contrat est passé avec les élèves, ils sont tout à fait capables de s'engager en respectant les règles. Mais cela suppose, quand ils arrivent en 6e, de bien leur expliquer et de veiller à ce que ce soit bien compris", ajoute Julien Piette, professeur d'éducation physique et sportive.Le principe de l'école ouverte n'est pas inédit. Chaque été, plusieurs établissements participent au dispositif. Cette année, ce sont 150 écoles, collèges et lycées de l'académie d'Amiens. C'est cinq fois plus que l'année précédente.