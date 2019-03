Opération “établissements morts” : les chiffres de la mobilisation dans la Somme, l'Oise et l'Aisne

Forte mobilisation dans la Somme

Amiens : collèges Rosa-Parks, César Franck et Sagebien ;

Oisemont : collège Charles Bignon ;

Bernaville : collège du Bois-de-l'eau ;

Villers-Bocage : collège Les Coudriers.



65% d'enfants absents dans les écoles de l’Oise

Les prochains rendez-vous

Certains établissements de la région étaient bien vides ce lundi. Les fédérations des parents d'élèves appelaient à ne pas déposer les enfants à l'école pour protester contre, ainsi queDans le secondaire, 95 postes sont menacés en Picardie.Dans la Somme, la grande majorité des "écoles mortes", étaient situées à Amiens. Selon le rectorat, parmi les 94 écoles amiénoises,, avec des taux d'absentéisme allant deEn prime, cinq écoles ont fait l'objet ce matin de blocages par les parents d'élèves.En cause notamment, le projet de fusion des écoles et des collèges dirigés par un seul chef d'établissement. "Il n'y aura donc plus de directeur d'école primaire, ce qui permettra de poursuivre cette politique du chiffre du gouvernement sans prendre en compte le côté humain", dénonce Maximilien Bereaux, membre de la FCPE Somme.Ailleurs, dans la Somme, les 4 écoles de Péronne enregistraient ce matin. Dans le second degré, sur les 50 collèges du département,avec des taux d'absentéisme supérieurs à 50 %.Les plus forts taux d'absentéisme (au-delà de 90%) sont enregistrés dans les établissements suivants :Selon le SNUipp-FSU de l’Oise,ce lundi sur plus de 200 écoles du département.Le rectorat indique quant à lui queétaient concernés par l'opération "établissements morts" avec un taux d'absentéisme supérieur à 50%.Les plus forts taux d'absentéisme ont été relevés à(collège Le Point du jour) et à(collège Louise Michel). Au collège Le Point du jour, d'après les chiffres communiqués par l'équipe enseignante, 39 élèves étaient présents sur 507, soit un absentéisme de 92 %.Dans, selon le rectorat, deux circonscriptions (Hirson et Guise) étaient plus particulièrement concernées par cette journée de mobilisation.Dans la Somme,resteront ouverts pour la "nuit des écoles." Les parents d'élèves sont invités à investir les locaux cette nuit.Une nouvelle journée de mobilisation aura lieu: de 10h à 12h sur la place de l'Hôtel de Ville à Amiens et de 14h à 16h sur la place de la gare.En référence aux gilets jaunes,seront mis en place à travers la région autour de quatre grandes questions. Les résultats seront dépouillés le 30 mars place René Goblet à Amiens avant qu'une délégation ne soit envoyée à la préfecture.également, le SNUipp-FSU de l’Oise appelle les parents d'élèves et les enseignants àà 14h à l’espace du Pré-Martinet etdépartementale à 16h qui partira de la DSDEN de l’Oise à Beauvais.Le SNUipp-FSU de l'Aisne organise lui des trajets en bus au départ de plusieurs villes pour rejoindresamedi prochain.